Катар каждую неделю тратит по 500 миллионов долларов на подготовку к ЧМ-2022 по футболу

В общей сложности на подготовку к мундиалю будет потрачено 200 миллиардов долларов.
Сегодня 15:35
Фото с сайта pha-media.com
Власти Катара каждую неделю тратят около 500 миллионов долларов на крупные инфраструктурные проекты для чемпионата мира по футболу 2022 года, заявил министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади. Об этом сообщает "Р-Спорт".
В общей сложности на подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре будет потрачено 200 миллиардов долларов. В эту сумму включены затраты на строительство стадионов, новых аэропортов, дорог, больниц и других крупных объектов.
"Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты (к ЧМ-2022). Так будет продолжаться в течение следующих трех-четырех лет, чтобы достичь нашей цели - подготовить страну к 2022 году", - цитирует аль-Эмади Guardian.
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
В общей сложности на подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре будет потрачено 200 миллиардов долларов. В эту сумму включены затраты на строительство стадионов, новых аэропортов, дорог, больниц и других крупных объектов.
"Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты (к ЧМ-2022). Так будет продолжаться в течение следующих трех-четырех лет, чтобы достичь нашей цели - подготовить страну к 2022 году", - цитирует аль-Эмади Guardian.
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.