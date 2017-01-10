Автором гола стал полузащитник малайзийского клуба "Пенанг" Фаиз Субри.

Ученые объяснили секрет самого красивого гола 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), автором которого стал полузащитник малайзийского клуба "Пенанг" Фаиз Субри, сообщает Тengrinews.kz.

Вечером 9 января малайзийский футболист стал обладателем награды имени Ференца Пушкаша на церемонии награждения в швейцарском Цюрихе. Мяч он забил во встрече чемпионата страны против "Паханга".

29-летний Субри поразил ворота соперника ударом со штрафного примерно с 35 метров. После удара снаряд влетел в дальнюю "девятку" по совершенно невообразимой траектории.

Несмотря на всю фантастичность, этот гол на объясняется законами физики. Забить лучший мяч года малазийцу помог так называемый "эффект Магнуса". Футболисту также сопутствовала удача в виде идеального удара, погодных условий и расстояния до ворот.

Впервые эффект Магнуса был описан немецким физиком Генрихом Магнусом в 1853 году. Это физическое явление, возникающее при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. Вращающийся объект создает в среде вокруг себя вихревое движение. В результате тело не летит прямолинейно, а меняет направление. С эффектом Магнуса нередко сталкиваются спортсмены, например футболисты при подаче "крученых" мячей.