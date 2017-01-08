Кипрский АПОЭЛ расстался с экс-футболистом "Астаны"

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел семь игр и забил один гол.

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Ренан Брессан. Фото с сайта газеты "Спорт-Экспресс"

Кипрский АПОЭЛ в клубном твиттере объявил о расставании с полузащитником футбольной сборной Беларуси Ренаном Брессаном.



"Благодарим игрока и желаем ему удачи в карьере и личной жизни", - отмечается в сообщении.



Брессан выступал за АПОЭЛ с лета 2016 года, когда перебрался на Кипр из португальского клуба "Риу Аве". Но вскоре в новой команде у него возникли проблемы с игровой практикой, и уже в декабре клуб был не прочь расстаться с футболистом.



В нынешнем сезоне 28-летний Брессан провел семь матчей в чемпионате Кипра и забил один мяч.



Напомним, Брессан выступал за "Астану" в 2014 году. В составе столичного клуба он провел в чемпионате Казахстана шесть игр и отметился единственным голом.