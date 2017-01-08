ФИФА признала болельщиков "Ливерпуля" и "Боруссии" лучшими в мире

Они удостоились награды за совместное исполнение гимна You'll Never Walk Alone.

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Фото с сайта eurosport

Международная федерация футбола (ФИФА) признала болельщиков английского "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" лучшими в мире. Церемония вручения наград ФИФА состоялась накануне в Цюрихе.



Фанаты "Ливерпуля" и "Боруссии" удостоились награды за совместное исполнение гимна английского клуба You'll Never Walk Alone на матче команд в Лиге Европы за день до 27-й годовщины трагедии на стадионе "Хиллсборо", когда погибли 96 болельщиков "Ливерпуля".



По итогам голосования поклонники "Ливерпуля" и "Боруссии" получили 45,92 процента голосов. Также на награду претендовали болельщики сборной Исландии (31,37) и голландского клуба "Ден Хааг" (22,71).