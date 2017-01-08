Малазийский футболист получил приз Пушкаша за самый красивый гол 2016 года

Премию вручил легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо.

Сегодня 08:14 Tweet

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Малазийский футболист Мохда Фаиза Субри из клуба "Пенанг" стал обладателем награды имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2016 года по версии ФИФА.



Церемония вручения наград ФИФА прошла накануне в Цюрихе. Премию Субри вручил легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо.



Субри отличился дальним крученым ударом со штрафного в матче чемпионата Малайзии с клубом "Паханг". Другими претендентами на награду были полузащитник "Коринтианса" Марлоне и полузащитник женской сборной Венесуэлы Данюшка Родригес.



Обладатель награды имени Пушкаша был определен путем голосования болельщиков.



