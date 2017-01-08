Победитель Лиги чемпионов-1986 "Стяуа" сменит название из-за решения суда

Ребрендинг случится в ближайшие месяцы.

Многократный чемпион Румынии "Стяуа" сменит название. Об этом в интервью The Sun заявил владелец клуба Джиджи Бекали, сообщает "Р-Спорт".

Бухарестский "Стяуа" был основан в 1947 году как армейский клуб. В начале 2000-х команду купил бизнесмен и политик Бекали. В последние годы между нынешним владельцем "Стяуа" и министерством обороны Румынии развернулась судебная тяжба об использовании одноименного товарного знака, которую в прошлом месяце выиграло государственное ведомство.

Использование названия "Стяуа" футбольным клубом было признано незаконным. Министерство обороны посчитало решение суда заслуженным и объявило, что подаст новый иск в суд на Бекали и "Стяуа" с требованием выплатить 37 миллионов евро за неправомерное использование названия с 2004 года.

"Смена названия произойдет в течение трех-четырех месяцев, наверное. УЕФА не будет иметь никаких проблем с этим. Мы станем футбольным клубом "Стар", - сказал Бекали, чьи слова приводит The Sun.

Отметим, что с английского "Стар" переводится как звезда. Точно такое же значение имеет в румынском языке слово "Стяуа".

"Стяуа" является 26-кратным чемпионом Румынии и 22-кратным обладателем Кубка страны. В 1986 году команда также выигрывала Кубок европейских чемпионов (сейчас турнир называется Лига чемпионов) и Суперкубок УЕФА.

Напомним, что "Стяуа" в Казахстане известна как бывший соперник "Актобе" Лиге чемпионов сезона 2013/14. Тогда румынский клуб обыграл казахстанцев с общим с общим счетом 4:3 (2:2, 2:1).