Экс-форвард "Реала" и "Милана" может переехать в чемпионат Китая

Игроком интересуются два местных клуба.

Форвард "Сампдории" Антонио Кассано может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Sky Sport Italia.

В этом сезоне Кассано ни разу не выходил на поле, поэтому хочет сменить команду зимой. В его услугах заинтересованы "Шаньдун Лунэн" и "Гуанчжоу Фули".

В прошлом сезоне чемпионата Китая "Шаньдун Лунэн" занял 14-е место и спасся от вылета из суперлиги. За эту команду выступают форвард сборной Италии Грацианно Пелле, бывший нападающий "Ньюкасла" Паписс Сиссе и экс-игроки сборной Бразилии Диего Тарделли и Жусилей.

Менее звездный состав у "Гуанчжоу Фули", который стал шестым в прошлом сезоне. Самым известным футболистом команды можно назвать израильского нападающего Эрана Захави, ранее игравшего за "Маккаби" из Тель-Авива и итальянский "Палермо".

31-летний Кассано за карьеру сменил семь клубов. Он известен по выступлениям за "Рому", мадридский "Реал", "Милан", "Интер" и "Сампдорию", в которую приходил трижды. С 2003 по 2014 год Кассано играл за сборную Италии, в составе которой принимал участие в чемпионатах Европы-2004, 2008 и 2012 и чемпионате мира-2014.