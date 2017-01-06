Чемпион Европы в составе сборной Португалии близок к переходу в китайский клуб

Футболист тренируется вместе с командой.

Португальский защитник Рикарду Карвалью близок к переходу в китайский клуб "Шанхай Теллэйс". Об этом сообщает Transfermarkt China.

Сейчас Карвалью находится вместе с "Шанхай Теллэйс" в катарской Дохе, где клуб готовится к новому сезону. Контракт с игроком пока не подписан.

38-летний Карвалью летом покинул "Монако" и с тех пор находился без клуба. Ранее в его карьере были "Порту", "Челси" и "Реал". В составе сборной Португалии Карвалью провел 89 матчей, а летом 2016 года выиграл чемпионат Европы. В прошлом защитник становился чемпионом Португалии, Англии и Испании, а вместе с "Порту" побеждал в Лиге чемпионов.

Former Chelsea defender Ricardo Carvalho (38) appeared at training camp of Shanghai SIPG in Doha. pic.twitter.com/5bxe1PxEQR — TransferMarkt China (@asaikana) 7 января 2017 г.

Клуб "Шанхай Теллэйс" (также называют "Шанхай СИПГ") с 4 ноября возглавляет португальский тренер Андре Виллаш-Боаш, который в Европе известен по работе с "Челси", "Тоттенхэмом", "Зенитом" и "Порту".

В "Шанхай Теллэйс" с лета играет экс-нападающий "Порту" и "Зенита" бразилец Халк, а этой зимой из "Челси" перешел его соотечественник Оскар, за трансфер которого было заплачено 60 миллионов евро. В 2016 году клуб занял второе место в чемпионате Китая. Новый сезон стартует в марте.