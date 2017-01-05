Фрэнк Лэмпард рассказал о вариантах продолжения карьеры

В конце 2016 года футболист стал свободным агентом.

Бывший полузащитник "Челси" и "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард сообщил, что у него есть варианты для продолжения карьеры, передает "Чемпионат.сом".



"У меня есть варианты для продолжения карьеры. Продолжаю поддерживать форму, так как это будет необходимо, если придется снова играть. К счастью, у меня была долгая и хорошая карьера, а сейчас остается принять в ней последнее правильное решение. Это важно, но я спокоен относительно того, как все сложится в зимнее трансферное окно. Посмотрим", - поделился Лэмпард.

Напомним, 38-летний футболист в конце 2016 года стал свободным агентом после ухода из американского клуба "Нью-Йорк Сити".