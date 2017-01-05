ФИФА представила новый приз лучшему футболисту года - "Серебряный мяч"

Первый обладатель новой награды станет известен 9 января.

ФИФА представила новый приз, предназначенный лучшему футболисту по итогам года, сообщает eurosport.ru.

Мяч стал серебряным и получил название The Best ("Лучший"). Первый обладатель новой награды станет известен 9 января. Церемония пройдет в Цюрихе.

Как известно, на приз претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Напомним, ФИФА награждала лучших футболистов "Бриллиантовым мячом" с 1991 по 2009 год, а в 2010-15 годах организация совместно с журналом France Football вручала "Золотой мяч". В 2016 году France Football отказался от сотрудничества с ФИФА.