Китайский клуб предлагал Роберту Левандовски зарплату больше 40 миллионов евро

Футболист остался в "Баварии".
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Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски мог перейти в клуб из Китая. Об этом в интервью Sportowe Fakty сообщил агент игрока Сезарий Кухарски.
"Со мной связывался агент, который привозит звезд в чемпионат Китая. Если бы Левандовски решил переехать в Китай, его зарплата была бы намного больше, чем 40 миллионов евро в год, которые там будет получать Карлос Тевес", - цитирует Кухарски "Чемпионат".
Этой зимой аргентинский нападающий Карлос Тевес перешел в "Шанхай Шэньхуа". По информации СМИ, он будет зарабатывать там около 40 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мира.
В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с "Баварией" до лета 2021 года. В нынешнем сезоне немецкой бундеслиги он забил 12 голов в 16 матчах.