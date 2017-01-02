Роналду, Месси и Гризманн попали в символическую сборную 2016 года по версии УЕФА

Аргентинец оказался единственным игроком из не европейских сборных - в команде.
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УЕФА представил символическую сборную 2016 года, которую составили по результатам голосования посетителей официального сайта организации.
В команду вошли по 11 игрока. Четыре футболиста представляют "Реал", три - "Барселону", два - "Ювентус", а по одному - "Баварию" и "Атлетико".
Интересно, что из 11 игроков только один не играет за европейскую сборную - это аргентинский нападающий Лионель Месси. А вот португальский форвард Криштиану Роналду установил рекорд, попав в символическую сборную в 11-й раз подряд.
Полностью символическая сборная УЕФА выглядит следующим образом:
Вратарь - Джанлуиджи Буффон (гражданство - Италия/клуб - "Ювентус");
Защитники - Серхио Рамос (Испания/"Реал"), Леандро Бонуччи (Италия/"Ювентус"), Жерар Пике (Испания/"Барселона") и Джером Боатенг (Германия/"Бавария");
Полузащитники - Лука Модрич (Хорватия/"Реал"), Тони Кроос (Германия/"Реал") и Андреас Иньеста (Испания/"Барселона");
Нападающие - Лионель Месси (Аргентина/"Барселона"), Антуан Гризманн (Франция/"Атлетико") и Криштиану Роналду (Португалия/"Реал").
От Буффона до Гризманна, транзитом через Рамоса и Иниесту.— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 января 2017 г.
Вот они - лучшие из лучших! pic.twitter.com/KptP5DRRlA