Роналду, Месси и Гризманн попали в символическую сборную 2016 года по версии УЕФА

Аргентинец оказался единственным игроком из не европейских сборных - в команде.

УЕФА представил символическую сборную 2016 года, которую составили по результатам голосования посетителей официального сайта организации.

В команду вошли по 11 игрока. Четыре футболиста представляют "Реал", три - "Барселону", два - "Ювентус", а по одному - "Баварию" и "Атлетико".

Интересно, что из 11 игроков только один не играет за европейскую сборную - это аргентинский нападающий Лионель Месси. А вот португальский форвард Криштиану Роналду установил рекорд, попав в символическую сборную в 11-й раз подряд.

Полностью символическая сборная УЕФА выглядит следующим образом:

Вратарь - Джанлуиджи Буффон (гражданство - Италия/клуб - "Ювентус");

Защитники - Серхио Рамос (Испания/"Реал"), Леандро Бонуччи (Италия/"Ювентус"), Жерар Пике (Испания/"Барселона") и Джером Боатенг (Германия/"Бавария");

Полузащитники - Лука Модрич (Хорватия/"Реал"), Тони Кроос (Германия/"Реал") и Андреас Иньеста (Испания/"Барселона");

Нападающие - Лионель Месси (Аргентина/"Барселона"), Антуан Гризманн (Франция/"Атлетико") и Криштиану Роналду (Португалия/"Реал").

От Буффона до Гризманна, транзитом через Рамоса и Иниесту.

Вот они - лучшие из лучших! pic.twitter.com/KptP5DRRlA — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 января 2017 г.

Коллаж с официального сайта УЕФА