Бывший игрок "Ордабасы" перейдет в азербайджанский "Нефтчи"

Ранее клуб из Баку подписал чилийца Игнасио Эррера из "Иртыша".

Украинский полузащитник Кирилл Петров продолжит карьеру в азербайджанском "Нефтчи". Об этом сообщает Report.az.

Сегодня, 5 января, Петров присоединится к новому клубу на сборах в Анталии, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

Последним клубом Петрова был донецкий "Олимпик". В 2015 году он играл за "Ордабасы". В составе шымкентцев украинец провел 27 матчей в КПЛ, в которых заработал 11 предупреждений, а в двух играх Лиги Европы забил один гол. Также в карьере Петрова были киевское "Динамо", "Говерла", "Кривбасс" и польская "Корона".

Ранее "Нефчи" объявил о подписании чилийского полузащитника Игнасио Эрреры, который в 2016 году играл за "Иртыш".

После первого круга чемпионата Азербайджана "Нефтчи" занимает предпоследнее, седьмое, место в турнирной таблице. В прошлом бакинский клуб восемь раз становился чемпионом страны, а последний титул датирован сезоном 2012/13.