Церемонию вручения приза игроку 2016 года по версии ФИФА проведет Ева Лонгория

Мероприятие состоится 9 января в Цюрихе.

Американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, наиболее известная по роли в телесериале "Отчаянные домохозяйки", станет ведущей церемонии вручения приза лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА, сообщает "Чемпионат.сом".



Партнером Лонгории на церемонии станет немецкий телеведущий Марко Шрейль. Торжественная церемония состоится 9 января в Цюрихе. На награду претендуют Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона") и Антуан Гризманн ("Атлетико").