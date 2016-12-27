Китайский клуб предлагал "Реалу" 300 миллионов евро за трансфер Роналду - агент

Самому футболисту готовы платить зарплату больше 100 миллионов евро.
Сегодня 07:46
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Криштиану Роналду. Фото с сайта marca.com
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказал о необычном предложении игроку из Китая.
Он сообщил, что один из местных клубов предлагал мадридцам 300 миллионов евро за трансфер игрока. Самому Роналду в случае переходе обещали больше 100 миллионов евро в год в качестве зарплаты.
"Но деньги - это еще не все. "Реал" - это его жизнь", - заявил Мендеш в интервью телеканалу Sky Sport Italia.
В начале ноября Роналду продлил контракт с "Реалом" до 2021 года. За "сливочных" португалец выступает с лета 2009 года.
Накануне китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" объявил о подписании аргентинского нападающего Карлоса Тевеса. По информации местной прессы, он будет получать 40 миллионов евро в год по двухлетнему контракту, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мира.
Он сообщил, что один из местных клубов предлагал мадридцам 300 миллионов евро за трансфер игрока. Самому Роналду в случае переходе обещали больше 100 миллионов евро в год в качестве зарплаты.
"Но деньги - это еще не все. "Реал" - это его жизнь", - заявил Мендеш в интервью телеканалу Sky Sport Italia.
В начале ноября Роналду продлил контракт с "Реалом" до 2021 года. За "сливочных" португалец выступает с лета 2009 года.
Накануне китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" объявил о подписании аргентинского нападающего Карлоса Тевеса. По информации местной прессы, он будет получать 40 миллионов евро в год по двухлетнему контракту, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мира.