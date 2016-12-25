Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2016 году по версии информагентств

Ранее португалец получил "Золотой мяч".
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Криштиану Роналду. Фото с официального сайта "Реала"
Европейские информационные агентства назвали нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим спортсменом 2016 года, сообщает Sports.ru со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба.
В голосовании среди представителей 27 информагентств Роналду опередил шотландского теннисиста Энди Маррея, ставшего лидером рейтинга ATP, и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, которая выиграла три золотых медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
В 2016 году Роналду выиграл Лигу чемпионов, Евро-2016, чемпионат мира среди клубов и получил четвертый в карьере "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира от французского журнала France Football.
Польское издание PAP проводит этот опрос с 1958 года. В нем принимали участие: Efe (Испания, France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).
В голосовании среди представителей 27 информагентств Роналду опередил шотландского теннисиста Энди Маррея, ставшего лидером рейтинга ATP, и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, которая выиграла три золотых медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
В 2016 году Роналду выиграл Лигу чемпионов, Евро-2016, чемпионат мира среди клубов и получил четвертый в карьере "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира от французского журнала France Football.
Польское издание PAP проводит этот опрос с 1958 года. В нем принимали участие: Efe (Испания, France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).