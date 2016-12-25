Разбившийся самолет с футболистами "Шапекоэнсе" оказался перегружен

Также лайнеру не хватило топлива.

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Самолет с футболистами бразильского клуба "Шапекоэнсе", разбившийся 29 ноября в Колумбии, выполнял полет с превышением максимально допустимого веса. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на отчет Управления гражданской авиации Колумбии (Aerocivil).



"Воздушное судно превышало свой максимально допустимый вес в 41,9 тонны", - заявил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья.



Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, самолету также не хватило топлива. К этому привела череда человеческих ошибок, которые начались с неправильного программирования полета. Экипаж был осведомлен о нехватке топлива, но сообщил о чрезвычайной ситуации, когда уже не было места для маневра. Во время полета пилот и второй пилот несколько раз говорили о возможности остановки для дозаправки, но, в конце концов, решили этого не делать. Когда самолет вошел на территорию Колумбии, ему мешал встречный ветер, что привело к увеличению расхода топлива.



Исследования показали, что за шесть минут до аварии самолет уже на протяжении двух минут шел с одним работающим двигателем.



21 декабря виновниками авиакатастрофы, в результате которой погибли футболисты и работники "Шапекоэнсе", были названы пилот Мигель Кирога и авиакомпания LaMia.



Следовавший в колумбийский город Медельин из Боливии самолет разбился поздно вечером 28 ноября (утром 29-го по московскому времени). На борту лайнера находились 68 пассажиров и девять членов экипажа. Выжили шесть человек, среди них трое футболистов. Обнаруженный живым вратарь команды позднее скончался в больнице.