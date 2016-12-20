France Football признал Антуана Гризманна лучшим футболистом Франции 2016 года.

20 декабря 07:25 Tweet

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Журнал France Football признал нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна лучшим футболистом Франции 2016 года, сообщается на сайте издания.



Гризманн стал 59-м лауреатом в истории премии, победитель которой определялся путем голосования жюри, составленного преимущественно из тех, кто признавался лучшим французским игроком в прошлом.



Гризманн в 2016 году дошел с "Атлетико" до финала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому "Реалу" (1:1, 3:5 - по пенальти), а также вышел вместе со сборной Франции в финал домашнего чемпионата Европы-2016, где французы уступили португальцам (0:1). При этом Гризманн с шестью мячами стал лучшим бомбардиром Евро, а также был признан лучшим игроком первенства.



Ранее журнал France Football вручил приз "Золотой мяч" лучшему футболисту года, коим был объявлен португалец Криштиану Роналду. Гризманн занял в голосовании третье место, уступив еще и аргентинцу Лионелю Месси.