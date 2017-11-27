Надо обыгрывать Казахстан! - игрок сборной Азербайджана

Азербайджанцев возглавляет экс-тренер сборной Казахстана Жозе Алессио.

Защитник сборной Азербайджана по футзалу Эдуардо в интервью Azerisport.com прокомментировал поражение со счетом 3:4 от России и поделился ожиданиями от следующего матча "Турнира четырех наций" в Иране, в котором его команда встретится с Казахстаном.



По словам Эдуардо, в прошедшей игре судьи допускали ошибки в пользу России. Предстоящий матч с Казахстаном он назвал интересным. Отметим, что главный тренер азербайджанцев Жозе Алессио ранее как раз работал со сборной Казахстана и несколько лет входит в штаб "Кайрата".



"Мы играли против сильной команды, серебряного призера чемпионата мира, - говорит Эдуардо о матче с Россией. - В первом тайме наша игра не пошла, были моменты, но мы не забили. Соперник же реализовал оба шанса.



Во второй половине матча пошла совсем другая игра. Мы играли сильно, но ошибка позволила сопернику забить важный гол. Тяжело столько прессинговать против такой команды. К концу встречи мы подустали. К тому же судьи снова, как и в матче с Ираном, допускали ошибки в пользу нашего соперника.



Что касается своей игры, то я получил небольшую травму, но с Казахстаном буду играть. Жаль, что матч пропустит Кардозо, которого удалили. Надо обыграть Казахстан. Думаю, будет интересный матч".



Напомним, сборная Казахстана на "Турнире четырех наций" сыграла вничью с Россией (3:3), а затем на последних секундах проиграла Ирану (1:2). Игра с Азербайджаном пройдет 6 декабря и начнется в 13:30 по времени Астаны.



Отметим, что "Турнир четырех наций" для сборной Казахстана является этапом подготовки к Евро-2018, который пройдет с 20 января по 10 февраля в словенской Любляне. На групповом этапе соперниками команды Какау будут Россия и Польша, а в плей-офф выйдут два участника.