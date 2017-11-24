Букмекеры оценили шансы "Кайрата" на выход в "Финал четырех" Кубка УЕФА по футзалу

Судьба путевки решится в матче с действующим победителем турнира.
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Фото с официального сайта "Кайрата"
В ночь с 25 на 26 ноября "Кайрат" проведет последнюю игру в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Мини-турнир группы D проходит в испанском городе Торрехон-де-Ардос. В роли хозяина площадки выступает "Интер-Мовистар", а кроме "Кайрата" здесь также играют португальская "Брага/ААУМ" и румынская "Дева".
В заключительном туре "Кайрат" встретится с "Интер-Мовистаром". Эта игра начнется в 01:00 по времени Астаны. После двух туров у обеих команд по шесть очков, но испанский клуб опережает казахстанский по лучшей разнице мячей.
Победитель группы получит путевку в "Финал четырех". Для того, чтобы занять первое место, "Кайрату" в матче с "Интер-Мовистаром" необходима только победа. Любой другой результат оставит команду Какау на второй строчке.
На предстоящий матч букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Кайрата" - 3.82, ничья - 5.50, а победа "Интер-Мовистара" - 1.52.
Отметим, что "Интер-Мовистар" является действующим победителем Кубка УЕФА, а "Кайрат" в прошлом сезоне выиграл "бронзу".
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Мини-турнир группы D проходит в испанском городе Торрехон-де-Ардос. В роли хозяина площадки выступает "Интер-Мовистар", а кроме "Кайрата" здесь также играют португальская "Брага/ААУМ" и румынская "Дева".
В заключительном туре "Кайрат" встретится с "Интер-Мовистаром". Эта игра начнется в 01:00 по времени Астаны. После двух туров у обеих команд по шесть очков, но испанский клуб опережает казахстанский по лучшей разнице мячей.
Победитель группы получит путевку в "Финал четырех". Для того, чтобы занять первое место, "Кайрату" в матче с "Интер-Мовистаром" необходима только победа. Любой другой результат оставит команду Какау на второй строчке.
На предстоящий матч букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Кайрата" - 3.82, ничья - 5.50, а победа "Интер-Мовистара" - 1.52.
Отметим, что "Интер-Мовистар" является действующим победителем Кубка УЕФА, а "Кайрат" в прошлом сезоне выиграл "бронзу".
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.