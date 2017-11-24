Прямая трансляция матча "Кайрата" с действующим победителем за выход в "Финал четырех" Кубка УЕФА

Алматинскому клубу необходима только победа.
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Фото с официального сайта "Кайрата"
В ночь с 25 на 26 сентября "Кайрат" встретится с испанским "Интер-Мовистаром" в заключительном матче Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра начнется в 01:00 по времени Астаны. Изначально матч значился в программе QazSport, но затем телеканал отказался от трансляции.
Игры группы D проходят в Испании. Кроме "Интер-Мовистара" и "Кайрата" в мини-турнире также участвуют румынская "Дева" и португальская "Брага/ААУМ".
Предлагаем вашему вниманию ссылки на трансляция матча "Интер-Мовистар" - "Кайрат" на испанском телевидении.
Ссылка №1 >>>
Ссылка №2 >>>
Также матч покажет "Кайрат" на своем официальном YouTube-канале.
После двух туров у "Интер-Мовистара" и у "Кайрата" по шесть очков, но испанский клуб опережает казахстанский по лучшей разнице мячей.
Победитель группы получит путевку в "Финал четырех". Для того, чтобы занять первое место, "Кайрату" в матче с "Интер-Мовистаром" необходима только победа. Любой другой результат оставит команду Какау на второй строчке.
Отметим, что "Интер-Мовистар" является действующим победителем Кубка УЕФА, а "Кайрат" в прошлом сезоне выиграл "бронзу".
Игра начнется в 01:00 по времени Астаны. Изначально матч значился в программе QazSport, но затем телеканал отказался от трансляции.
Игры группы D проходят в Испании. Кроме "Интер-Мовистара" и "Кайрата" в мини-турнире также участвуют румынская "Дева" и португальская "Брага/ААУМ".
Предлагаем вашему вниманию ссылки на трансляция матча "Интер-Мовистар" - "Кайрат" на испанском телевидении.
Ссылка №1 >>>
Ссылка №2 >>>
Также матч покажет "Кайрат" на своем официальном YouTube-канале.
После двух туров у "Интер-Мовистара" и у "Кайрата" по шесть очков, но испанский клуб опережает казахстанский по лучшей разнице мячей.
Победитель группы получит путевку в "Финал четырех". Для того, чтобы занять первое место, "Кайрату" в матче с "Интер-Мовистаром" необходима только победа. Любой другой результат оставит команду Какау на второй строчке.
Отметим, что "Интер-Мовистар" является действующим победителем Кубка УЕФА, а "Кайрат" в прошлом сезоне выиграл "бронзу".