Почему "Кайрат" устроит только победный результат в последнем матче Элитного раунда с "Интером"

Решающий матч мини-турнира в Испании пройдет 26 ноября.
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В группе D Элитного раунда командам осталось провести последний, третий тур, который состоится 26 ноября в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса", передает корреспондент Vesti.kz.
Победитель квартета получит право сыграть в "Финале четырех" в апреле следующего года на площадке одного из участников.
На данный момент на эту путевку в равной степени претендуют "Кайрат" и "Интер Мовистар", которые по итогам двух туров набрали одинаковое количество очков.
Вот только у испанского клуба более лучшая разница мячей 9-1. Подопечные Какау забили столько же голов, но при этом пропустили на два мяча больше. В связи с чем в случае любого ничейного результата в последнем матче в "Финал четырех" квалифицируется "Интер Мовистар". Это означает, "Кайрат" устроит только победный результат.
Напомним, в первых двух турах "Кайрат" победил румынскую "Деву" (5:2) и португальскую "Брагу" (4:1), тогда как "Интер Мовистар" обыграл эти клубы со счетом 2:1 и 7:0 соответственно.
Матч "Кайрата" и "Интер Мовистара" пройдет 26 ноября. Начало - в 23:55 по времени Астаны. Его в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.