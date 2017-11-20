Казахстанский чемпион проэкзаменует дебютанта. Превью к матчу Элитного раунда "Кайрат" - "Брага"

В стартовой игре алматинцы уверенно расправились с румынской "Девой".

Сегодня, 24 ноября, "Кайрат" проведет второй матч в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу. Противостоять алматинцам будет дебютант турнира - португальская "Брага/ААУМ". Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.



"Брага/ААУМ" дебютировала в Кубке УЕФА с Основного раунда, где она выступала во второй отборочной группе. Ее соперниками были "Интер Мовистар" (Испания), "Дина" (Россия), "Брезье" (Словения).



Португальцы уступили испанцам 1:4 и россиянам 1:2, но выиграли у словенцев 3:2. Победа позволила команде Паулу Тавареша занять третье место в квартете и квалифицироваться в Элитный раунд, где она снова оказалась в одной группе с "Интер Мовистаром".







Как известно, португальский клуб в стартовом матче был бит со счетом 0:7. Впрочем, итог встречи закономерен, как-никак испанцы являются хозяевами мини-турнира и при своих болельщиках не могли не выложиться на все сто.



Во встрече с португальцами не должны оступиться и кайратовцы. Все-таки "Брага/ААУМ" - молодая команда, в которой выступают немало студентов. Хотя есть в ее составе и бразильцы. Это Бруно Синтра, Касссио, Уэслер, Габриэл Роса, Руан. Но по своему мастерству они уступают игрокам "Кайрата", не говоря уже об "Интер Мовистаре".



Тем не менее, руководители португальского клуба надеются, что их игроки поднаберутся международного опыта и в следующих розыгрышах Кубка УЕФА выступят значительно лучше, хотя и этот сезон могут занести себе в актив, так как успешно преодолели Основной раунд. В то же время намерены дать бой "Кайрату" и набрать очки в заключительном матче с "Девой".



"Брага/ААУМ" была образована в 2007 году и вошла в структуру одноименного футбольного клуба. При этом имеет достаточно оригинальное прозвище - архиепископы. В национальном чемпионате и Кубке "Брага/ААУМ" часто останавливалась в шаге от победы. Однако "серебро" сезона-2016/2017 предоставило команде возможность выступить в Кубке УЕФА.







По словам Паулу Тавареша, главной целью команды в Элитном раунде является удивить своих соперников.



"Следуя своей цели, мы должны быть реалистичными и понимать, с кем придется играть. "Кайрат" - чрезвычайно сложный соперник. Да, ни один тренер в мире не любит проигрывать, но нужно осознавать трудности, с которыми мы столкнемся. Поскольку у нас молодая команда, важно воспользоваться возможностями для роста и попробовать преподнести сюрприз. Почему бы нет?", - считает Тавареш.



Нападающий "Браги" Андре Машаду считает, что против того же "Кайрата" будет целесообразно сыграть от обороны.



"Нам нужно улучшать реализацию. Но мы сделаем все возможное, чтобы достойно сыграть в Элитном раунде. Мы хотим показать качество португальского футзала. Оборона станет ключом к победе. Если будем хорошо защищаться, сможем победить. Встреча с одной из лучших команд мира позволит нам расти индивидуально и коллективно", - рассказал Машаду.



Напомним, матчи Элитного раунда в группе D проходят в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса". В первый игровой день "Кайрат" выиграл у "Девы" 5:2, а "Интер Мовистар" разгромил "Брагу/ААУМ" 7:0. Сегодня, 24 ноября, играют "Кайрат" - "Брага/ААУМ" и "Интер-Мовистар" - "Дева". Встреча с участием "Кайрата" начнется в 22:30 по времени Астаы, ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.



Победители четырех групп Элитного раунда получат путевки в "Финал четырех", который пройдет в апреле следующего года на площадке одного из участников.



Фото со страницы "Браги/ААУМ" в Facebook.