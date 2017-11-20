Казахстанский чемпион проэкзаменует дебютанта. Превью к матчу Элитного раунда "Кайрат" - "Брага"

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Скендербеу Динамо К 3:2
Милан Аустрия В 5:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
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Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
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Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
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Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
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Аят Шахтер
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
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Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
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Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
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Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
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Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
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Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
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Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Казахстанский чемпион проэкзаменует дебютанта. Превью к матчу Элитного раунда "Кайрат" - "Брага"

В стартовой игре алматинцы уверенно расправились с румынской "Девой".

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4 Комментария
Фото с сайта scbraga.pt
Фото с сайта scbraga.pt

Сегодня, 24 ноября, "Кайрат" проведет второй матч в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу. Противостоять алматинцам будет дебютант турнира - португальская "Брага/ААУМ". Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

"Брага/ААУМ" дебютировала в Кубке УЕФА с Основного раунда, где она выступала во второй отборочной группе. Ее соперниками были "Интер Мовистар" (Испания), "Дина" (Россия), "Брезье" (Словения). 

Португальцы уступили испанцам 1:4 и россиянам 1:2, но выиграли у словенцев 3:2. Победа позволила команде Паулу Тавареша занять третье место в квартете и квалифицироваться в Элитный раунд, где она снова оказалась в одной группе с "Интер Мовистаром".



Как известно, португальский клуб в стартовом матче был бит со счетом 0:7. Впрочем, итог встречи закономерен, как-никак испанцы являются хозяевами мини-турнира и при своих болельщиках не могли не выложиться на все сто. 

Во встрече с португальцами не должны оступиться и кайратовцы. Все-таки "Брага/ААУМ" - молодая команда, в которой выступают немало студентов. Хотя есть в ее составе и бразильцы. Это Бруно Синтра, Касссио, Уэслер, Габриэл Роса, Руан. Но по своему мастерству они уступают игрокам "Кайрата", не говоря уже об "Интер Мовистаре".

Тем не менее, руководители португальского клуба надеются, что их игроки поднаберутся международного опыта и в следующих розыгрышах Кубка УЕФА выступят значительно лучше, хотя и этот сезон могут занести себе в актив, так как успешно преодолели Основной раунд. В то же время намерены дать бой "Кайрату" и набрать очки в заключительном матче с "Девой"

"Брага/ААУМ" была образована в 2007 году и вошла в структуру одноименного футбольного клуба. При этом имеет достаточно оригинальное прозвище - архиепископы. В национальном чемпионате и Кубке "Брага/ААУМ" часто останавливалась в шаге от победы. Однако "серебро" сезона-2016/2017 предоставило команде возможность выступить в Кубке УЕФА. 



По словам Паулу Тавареша, главной целью команды в Элитном раунде является удивить своих соперников. 

"Следуя своей цели, мы должны быть реалистичными и понимать, с кем придется играть. "Кайрат" - чрезвычайно сложный соперник. Да, ни один тренер в мире не любит проигрывать, но нужно осознавать трудности, с которыми мы столкнемся. Поскольку у нас молодая команда, важно воспользоваться возможностями для роста и попробовать преподнести сюрприз. Почему бы нет?", - считает Тавареш.

Нападающий "Браги" Андре Машаду считает, что против того же "Кайрата" будет целесообразно сыграть от обороны.

"Нам нужно улучшать реализацию. Но мы сделаем все возможное, чтобы достойно сыграть в Элитном раунде. Мы хотим показать качество португальского футзала. Оборона станет ключом к победе. Если будем хорошо защищаться, сможем победить. Встреча с одной из лучших команд мира позволит нам расти индивидуально и коллективно", - рассказал Машаду. 

Напомним, матчи Элитного раунда в группе D проходят в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса". В первый игровой день "Кайрат" выиграл у "Девы" 5:2, а "Интер Мовистар" разгромил "Брагу/ААУМ" 7:0. Сегодня, 24 ноября, играют "Кайрат" - "Брага/ААУМ" и "Интер-Мовистар" - "Дева". Встреча с участием "Кайрата" начнется в 22:30 по времени Астаы, ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.  

Победители четырех групп Элитного раунда получат путевки в "Финал четырех", который пройдет в апреле следующего года на площадке одного из участников.

Фото со страницы "Браги/ААУМ" в Facebook.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Ерж Сегодня 16:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2202
"В стартовой игре алматинцы уверенно расправились с румынской "Девой". )))) прикольно звучит.
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Argimbaev Serik Сегодня 16:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3153
Ерж, настоящие румынские девы кстати довольно симпатичные ))
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Argimbaev Serik Сегодня 16:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3153
С Брагой надо будет минимальными силами без желтых карточек и травм взять три очка. По разнице мячей мы уже точно Интер не обойдем, вряд ли в 8-10 мячей Брагу уже обгыраем.
Главное чтобы теперь Тайнан второй горчичник не получил, против Интера он будет ой как нужен. С Интером придется играть только на победу, ничейка не спасет.
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Argimbaev Serik Сегодня 16:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3153
Надеюсь к решающему матчу с Интером наш Кайрат хорошо прибавит, потому что вчера было очень много ошибок и ляпов в обороне.
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