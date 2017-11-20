Поставит ли Какау на место выскочку Основного раунда Кубка УЕФА? Превью к матчу "Кайрат" - "Дева"

Матч начнется в 22:30 по времени Астаны.
Сегодня 13:27
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Фото с сайта uefa.com
Сегодня, 23 ноября, алматинский футзальный "Кайрат" матчем с румынской "Девой" стартует в Элитном раунде Кубка УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz.
Скажем прямо, соперник у казахстанского чемпиона непростой. Но, если подопечные Какау подойдут к игре в хорошей форме и с должным настроем, то у румын не будет шансов. Тем не менее "Дева" заслужила к себе уважения, по крайней мере, успешным выступлением в Основном раунде, где она преподнесла сенсацию.
Как известно, "Дева" выступала в восьмой отборочной группе, где ее соперниками были азербайджанский "Араз", мальтийский "Луксол Сент-Эндрюс" и боснийский "Мостар". Румынская команда в первой игре легко разобралась с мальтийцами (5:2), после чего к неожиданности для многих уступила боснийцам (2:3). То ли недооценили оппонента, то ли фортуна от них отвернулась, но итог второй встречи оказался обескураживающим для "Девы".
Впрочем, тогда этому фактору мало кто уделил внимание, ведь фаворитом квартета считался "Араз", выступавший под руководством экс-тренера "Кайрата" Алесио. И какого было удивление, когда чемпионы Азербайджана в заключительном матче мини-турнира сенсационно уступили "Деве" 3:6 и оказались за бортом Кубка УЕФА.
Почему сенсационно? Потому что "Араз" в составе имел нескольких бразильцев, не говоря уже о таком сильном специалисте и тактике, как Алесио. "Деву" же в основном представляли местные игроки за исключением натурализованного португальца Паулу Феррейры. Однако подопечные Марко Лопеса за счет дисциплины нейтрализовали ведущих игроков "Араза" и добились победного результата, позволившего им с первого места в группе квалифицироваться в Элитный раунд.
Другими словами, "Дева" умеет настраиваться на серьезных соперников и очень хорошо подкована тактически благодаря своему испанскому тренеру Марко Лопесу. Лучшим бомбардиром клуба является 33-летний Флорин Матей, на счету которого три гола и одна результативная передача. В составе "Девы" хватает местных игроков, поигравших в свое время за разные румынские команды в турнирах под эгидой УЕФА. Как следствие, поднабрались опыта и знают как противостоять более именитым соперникам.
Кстати, "Кайрату" не сможет помочь выбывший из строя из-за травмы Даурен Нургожин. В Испанию Какау взял следующих игроков: Дуду, Игита - Тайнан, Серик Жаманкулов, Даниель Роса, Динмухамбет Сулейменов, Лео, Михаил Першин, Алешандре, Золтан Дрот, Дуглас, Хоссейн Тайеби, Эдуардо, Чингиз Есенаманов.
Напомним, игры Элитного раунда в группе D пройдут в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса".
Обслуживать матчи будут Ондржей Черны из Чехии, Анжело Галанте из Италии, Паскаль Ламаль из Бельгии и Саша Томич из Хорватии. Судейским наблюдателем назначен Паскаль Фритц из Франции. Делегат - Александр Бурлак из Молдовы.
Победители четырех групп Элитного раунда получат путевки в "Финал четырех", который пройдет в апреле следующего на площадке одного из участников.
Скажем прямо, соперник у казахстанского чемпиона непростой. Но, если подопечные Какау подойдут к игре в хорошей форме и с должным настроем, то у румын не будет шансов. Тем не менее "Дева" заслужила к себе уважения, по крайней мере, успешным выступлением в Основном раунде, где она преподнесла сенсацию.
Как известно, "Дева" выступала в восьмой отборочной группе, где ее соперниками были азербайджанский "Араз", мальтийский "Луксол Сент-Эндрюс" и боснийский "Мостар". Румынская команда в первой игре легко разобралась с мальтийцами (5:2), после чего к неожиданности для многих уступила боснийцам (2:3). То ли недооценили оппонента, то ли фортуна от них отвернулась, но итог второй встречи оказался обескураживающим для "Девы".
Впрочем, тогда этому фактору мало кто уделил внимание, ведь фаворитом квартета считался "Араз", выступавший под руководством экс-тренера "Кайрата" Алесио. И какого было удивление, когда чемпионы Азербайджана в заключительном матче мини-турнира сенсационно уступили "Деве" 3:6 и оказались за бортом Кубка УЕФА.
Почему сенсационно? Потому что "Араз" в составе имел нескольких бразильцев, не говоря уже о таком сильном специалисте и тактике, как Алесио. "Деву" же в основном представляли местные игроки за исключением натурализованного португальца Паулу Феррейры. Однако подопечные Марко Лопеса за счет дисциплины нейтрализовали ведущих игроков "Араза" и добились победного результата, позволившего им с первого места в группе квалифицироваться в Элитный раунд.
Другими словами, "Дева" умеет настраиваться на серьезных соперников и очень хорошо подкована тактически благодаря своему испанскому тренеру Марко Лопесу. Лучшим бомбардиром клуба является 33-летний Флорин Матей, на счету которого три гола и одна результативная передача. В составе "Девы" хватает местных игроков, поигравших в свое время за разные румынские команды в турнирах под эгидой УЕФА. Как следствие, поднабрались опыта и знают как противостоять более именитым соперникам.
Кстати, "Кайрату" не сможет помочь выбывший из строя из-за травмы Даурен Нургожин. В Испанию Какау взял следующих игроков: Дуду, Игита - Тайнан, Серик Жаманкулов, Даниель Роса, Динмухамбет Сулейменов, Лео, Михаил Першин, Алешандре, Золтан Дрот, Дуглас, Хоссейн Тайеби, Эдуардо, Чингиз Есенаманов.
Напомним, игры Элитного раунда в группе D пройдут в испанском городе Торрехон-де-Ардос, в спорткомплексе "Пабельон Хорхе Гарбахоса".
Обслуживать матчи будут Ондржей Черны из Чехии, Анжело Галанте из Италии, Паскаль Ламаль из Бельгии и Саша Томич из Хорватии. Судейским наблюдателем назначен Паскаль Фритц из Франции. Делегат - Александр Бурлак из Молдовы.
Победители четырех групп Элитного раунда получат путевки в "Финал четырех", который пройдет в апреле следующего на площадке одного из участников.