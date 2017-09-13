Ответный матч "Кайрата" и "Аята" за Суперкубок не представляет интереса для болельщиков - специалист

Первый матч в Рудном завершился крупной победой алматинского клуба.
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Фото с сайта АФК "Кайрат"
Известный отечественный функционер футзала Николай Иванов прокомментировал Vesti.kz исход первого матча за Суперкубок Казахстана с участием "Аята" и "Кайрата".
- Результат первого матча - 7:1 в пользу "Кайрата". Без просвета. Если раньше были "Актюбрентген" и "Тулпар", то сейчас в футзале нет конкуренции. Видимо, то время будем вспоминать с ностальгией. Исход за Суперкубок ясен, потому что "Кайрат" не упустит преимущество в ответном матче. Если "Аят" на своей площадке так крупно проиграл, то в Алматы у него не будет шансов. Отбыли номер и на этом все. Рудненцы никогда не были конкурентами. Поэтому ответный матч не представляет интереса для болельщиков.
Я еще почитал открытое письмо кокшетауских болельщиков по поводу положения дел в "Окжетпесе". В нем в основном затрагиваются футбольные проблемы команды. Ну, и еще касаются футзала. В частности, говорится о том, зачем футзал в регионе, в который никогда не играли. Вроде как это делается для освоения бюджета и так далее. Хотя ранее сообщалось о том, что в национальном чемпионате по мини-футболу будет участвовать команда из Кокшетау. А будет ли она на самом деле функционировать, уже неизвестно. Как мы и говорили, нет реального развития данного вида спорта. Ясно, что все получится как получится, - рассказал Иванов.
Отметим, что "Кайрат" со счетом 7:1 победил "Аят" на его площадке в рамках первого матча за Суперкубок Казахстана. Ответная игра пройдет 20 сентября в Алматы.
Ранее на официальном сайте алматинского клуба сообщалось о том, что с нового сезона в национальном чемпионате по футзалу будут участвовать две новые команды - "Окжетпес" и "Актау". Также приводился предварительный календарь, рассчитанный на семь команд, но не исключался и вариант с восемью клубами. Матчи первого тура должны состояться 14-15 октября, а чемпионат - завершиться в апреле.
- Результат первого матча - 7:1 в пользу "Кайрата". Без просвета. Если раньше были "Актюбрентген" и "Тулпар", то сейчас в футзале нет конкуренции. Видимо, то время будем вспоминать с ностальгией. Исход за Суперкубок ясен, потому что "Кайрат" не упустит преимущество в ответном матче. Если "Аят" на своей площадке так крупно проиграл, то в Алматы у него не будет шансов. Отбыли номер и на этом все. Рудненцы никогда не были конкурентами. Поэтому ответный матч не представляет интереса для болельщиков.
Я еще почитал открытое письмо кокшетауских болельщиков по поводу положения дел в "Окжетпесе". В нем в основном затрагиваются футбольные проблемы команды. Ну, и еще касаются футзала. В частности, говорится о том, зачем футзал в регионе, в который никогда не играли. Вроде как это делается для освоения бюджета и так далее. Хотя ранее сообщалось о том, что в национальном чемпионате по мини-футболу будет участвовать команда из Кокшетау. А будет ли она на самом деле функционировать, уже неизвестно. Как мы и говорили, нет реального развития данного вида спорта. Ясно, что все получится как получится, - рассказал Иванов.
Отметим, что "Кайрат" со счетом 7:1 победил "Аят" на его площадке в рамках первого матча за Суперкубок Казахстана. Ответная игра пройдет 20 сентября в Алматы.
Ранее на официальном сайте алматинского клуба сообщалось о том, что с нового сезона в национальном чемпионате по футзалу будут участвовать две новые команды - "Окжетпес" и "Актау". Также приводился предварительный календарь, рассчитанный на семь команд, но не исключался и вариант с восемью клубами. Матчи первого тура должны состояться 14-15 октября, а чемпионат - завершиться в апреле.