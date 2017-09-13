Специалист рассказал о "фраерских номерах" Игиты и неубедительной игре сборной Казахстана по футзалу против Мозамбика

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
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Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
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Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
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Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
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Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
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Эйбар Леганес 01:00
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
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Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
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Тосно Спартак М 16:00
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Ливерпуль Бернли 20:00
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Челси Арсенал 18:30
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Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
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Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
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Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
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Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
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Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
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Бухоро Динамо См 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
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Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
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Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Специалист рассказал о "фраерских номерах" Игиты и неубедительной игре сборной Казахстана по футзалу против Мозамбика

Казахстанцы заняли второе место на международном турнире в Таиланде.

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4 Комментария
Фото с сайта football-fun.net
Фото с сайта football-fun.net

Известный отечественный специалист футзала Николай Иванов в беседе с корреспондентом Vesti.kz разобрал заключительную игру сборной Казахстана на международном турнире в Таиланде против Мозамбика и рассказал об истинном положении дел в мини-футболе.   

Первый тайм
- Мозамбик - никакая сборная. Девятый номер (Жозе да Сильва) - вообще клоун. Эта команда играла даже не на уровне нашего клубного футзала. Удары наносила в основном низом, но Игита все перекрывал. А пробей в "колено", для нашего вратаря все было бы "мертво". Африканцы даже пас нормальный отдать не могли. Правда, иногда создавали хорошие моменты. В любом случае Мозамбик рядом с нами не стоит. В мини-футбол играть не умеет.

Второй тайм
Наша сборная сыграла похуже. Могла наполучать голов, но сопернику не хватало исполнительского мастерства. В первом тайме Мозамбик выглядел неважно, а после перерыва то ли мы расслабились, то ли африканцы активизировались. Забей они второй мяч при счете 1:3, и игра могла бы сложиться по-другому. По идее, второй тайм получился ничейный. 

Вроде бы Игита действовал хорошо и выручал, но за его некоторые "фраерские номера" могла поплатиться команда. Благо, как я говорил, Мозамбику не хватало класса. 

У этой сборной Казахстана без натурализованных легионеров будет выше крыши проблем. С уровнем своих игроков выступала бы тяжело. Не знаю, какие сделает выводы Какау, однако замены нынешним игрокам нет. Лишь Альберт Акбаликов в хорошей компании может прибавить. Больше пока некого выделить. 

О насущных проблемах
В общем, есть над чем работать Какау. Нужны еще игры, хорошие турниры, чтобы обкатать нынешний состав. Надо думать о будущем, поскольку завтра придется играть не с Мозамбиком. Если не станем об этом говорить, никто на проблемы футзала не обратит внимание. Сейчас играть некому, от безысходности и собрали такую сборную. Знаете, я радуюсь любой победе нашей команды, но при этом зрю в корень проблем. Необходимо правильно относиться к критике. Тем более я на личности не перехожу, просто хочу, чтобы отвечающие за футзал люди развивали этот вид спорта на деле. Но почему-то некоторые ошибочно полагают, что я во всем вижу только плохое, хотя на самом деле говорю правду. У меня просто здоровый патриотизм, потому что меня интересуют не сиюминутные результаты, а общее положение дел в футзале, - рассказал Иванов.

Напомним, что международный турнир в Таиланде проходил при участии сборных Казахстана, Мозамбика, Аргентины и хозяев площадки. Подопечные Какау не проиграли ни одного матча - с Аргентиной сыграли вничью (0:0), при этом переиграли Таиланд (2:1) и Мозамбик (4:2). Однако по разнице мячей заняли только второе место. На первом финишировала аргентинская сборная.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Кайсар Казыгулулы 13 сентября 18:55
Статус: Профи
Рейтинг: 487
Да, осы жеткен жетістіктерден ьүспеу керек!
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Шах Ермекулы 13 сентября 23:41
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Горячо попал
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Argimbaev Serik Вчера 02:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Ну сколько можно об одном и том же пессимиздеть, о проблемах нашего футзала все и так знают, от кого хоть что-то зависит. Вот руководство Кайрата хоть что-то делает не только для своего клуба, но и для чемпионата страны и для сборной.
Если бы не Кайрат, то на футзале в РК можно было бы поставить крест, как на клубном так и на уровне сборных. Если Лев Ким не может вырваться из под лап ФФК, если ФФК только горазды к успехам Кайрата подмазываться, в которых у них никакой заслуги, если ни ФФК ни АФРК не могут управлять футзалом, то хозяева Кайрата берут инициативу в свои руки. Они хоть за свой счет тащат и сборную, и чемпионату не дают умереть - создали вот второй клуб, Жетысу.
Если бы не было Какау в сборной, то никому не стало бы лучше.
А по игре с Мозамбиком - да куча проблем вскрылась, и это хорошо. Оборона очень слабо играла, не было быстроты принятия решений и остроты в действиях.
Пенгрин - это уже не игрок сборной, сдал по сравнению с 3-4 годами назад. Кнауб тоже пока не тянет в сборной, с Таиландом гол нам привез, и постоянно мяч терял, портачил.
Но я бы не назвал Мозамбик никакой сборной, это сборная на ЧМ дала бой австралии и очень сильной украине. Украинцы их как и наши 4-2 не без труда обыграли.
До Евро нам нужно еще одного бразильца натурализовать - универсала или столба. Тайнан бы был шикарным вариантом. Без Лео и Дугласа - уровень нашей сборной это примерно как Польша и Венгрия.
После матча с Мозамбиком - нужно очень серьезно подтянуть командную игру в обороне, были видны все проколы. Но очень порадовал Альберт Акбаликов - у парня есть техника, дриблинг, скорость, не боится брать игру на себя. Если ему дальше поработать - то может скоро стать не хуже Есенаманова, когда тот на ЕВРО-2016 феерил. Биржан Оразов тоже может вырасти в хорошего игрока. Илья Мун вроде тоже неплох. В общем хоть какая-то смена есть, но этого мало.
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Стратег Вчера 11:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Argimbaev Serik,Я согласен с тобой не все так плохо как описал специалист. После такого комментария я сомневаюсь что он спец. А игру с Аргентиной почему не комментирует вот там наши показали что мы одна из сильнейших футзальных держав пусть с помощью Бразильцев Лео,Дугласа и других . Глядя на них и наши подтягиваются
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