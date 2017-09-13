Специалист рассказал о "фраерских номерах" Игиты и неубедительной игре сборной Казахстана по футзалу против Мозамбика

Казахстанцы заняли второе место на международном турнире в Таиланде.

Известный отечественный специалист футзала Николай Иванов в беседе с корреспондентом Vesti.kz разобрал заключительную игру сборной Казахстана на международном турнире в Таиланде против Мозамбика и рассказал об истинном положении дел в мини-футболе.



Первый тайм

- Мозамбик - никакая сборная. Девятый номер (Жозе да Сильва) - вообще клоун. Эта команда играла даже не на уровне нашего клубного футзала. Удары наносила в основном низом, но Игита все перекрывал. А пробей в "колено", для нашего вратаря все было бы "мертво". Африканцы даже пас нормальный отдать не могли. Правда, иногда создавали хорошие моменты. В любом случае Мозамбик рядом с нами не стоит. В мини-футбол играть не умеет.



Второй тайм

Наша сборная сыграла похуже. Могла наполучать голов, но сопернику не хватало исполнительского мастерства. В первом тайме Мозамбик выглядел неважно, а после перерыва то ли мы расслабились, то ли африканцы активизировались. Забей они второй мяч при счете 1:3, и игра могла бы сложиться по-другому. По идее, второй тайм получился ничейный.



Вроде бы Игита действовал хорошо и выручал, но за его некоторые "фраерские номера" могла поплатиться команда. Благо, как я говорил, Мозамбику не хватало класса.



У этой сборной Казахстана без натурализованных легионеров будет выше крыши проблем. С уровнем своих игроков выступала бы тяжело. Не знаю, какие сделает выводы Какау, однако замены нынешним игрокам нет. Лишь Альберт Акбаликов в хорошей компании может прибавить. Больше пока некого выделить.



О насущных проблемах

В общем, есть над чем работать Какау. Нужны еще игры, хорошие турниры, чтобы обкатать нынешний состав. Надо думать о будущем, поскольку завтра придется играть не с Мозамбиком. Если не станем об этом говорить, никто на проблемы футзала не обратит внимание. Сейчас играть некому, от безысходности и собрали такую сборную. Знаете, я радуюсь любой победе нашей команды, но при этом зрю в корень проблем. Необходимо правильно относиться к критике. Тем более я на личности не перехожу, просто хочу, чтобы отвечающие за футзал люди развивали этот вид спорта на деле. Но почему-то некоторые ошибочно полагают, что я во всем вижу только плохое, хотя на самом деле говорю правду. У меня просто здоровый патриотизм, потому что меня интересуют не сиюминутные результаты, а общее положение дел в футзале, - рассказал Иванов.



Напомним, что международный турнир в Таиланде проходил при участии сборных Казахстана, Мозамбика, Аргентины и хозяев площадки. Подопечные Какау не проиграли ни одного матча - с Аргентиной сыграли вничью (0:0), при этом переиграли Таиланд (2:1) и Мозамбик (4:2). Однако по разнице мячей заняли только второе место. На первом финишировала аргентинская сборная.