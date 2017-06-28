Защитник сборной Казахстана по футзалу снова пополнил состав "Кайрата"

Минувший сезон он отыграл в аренде в чемпионате Португалии.
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Лео. Фото с сайта АФК "Кайрат"
Бразилец Лео минувший сезон провел в португальском "Спортинге". По истечении срока аренды он вернулся в расположение "Кайрата", передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт алматинского клуба.
Лео помог "Спортингу" завоевать золотые медали в прошедшем чемпионате Португалии. Также в составе лиссабонской команды он дошел до "Финала четырех" Кубка УЕФА. За алматинцев бразилец выступает с 2009 года. При этом считается одним из ведущих игроков сборной Казахстана.
Интересно, что чуть ранее в "Спортинг" перешел другой игрок "Кайрата" Диваней. 33-летний бразилец в составе алматинцев завоевывал Кубок УЕФА в 2015 году, а еще помог команде несколько раз выиграть чемпионат Казахстана, Кубок страны и Кубок Еременко.
В сезоне-2016/17 Диваней провел 12 матчей в чемпионате Казахстана и отметился 14 голами. Кроме того, становился лучшим бомбардиром кайратовцев в Элитном раунде Кубка УЕФА и помог им в третий раз в истории завоевать Кубок Еременко.
Лео помог "Спортингу" завоевать золотые медали в прошедшем чемпионате Португалии. Также в составе лиссабонской команды он дошел до "Финала четырех" Кубка УЕФА. За алматинцев бразилец выступает с 2009 года. При этом считается одним из ведущих игроков сборной Казахстана.
Интересно, что чуть ранее в "Спортинг" перешел другой игрок "Кайрата" Диваней. 33-летний бразилец в составе алматинцев завоевывал Кубок УЕФА в 2015 году, а еще помог команде несколько раз выиграть чемпионат Казахстана, Кубок страны и Кубок Еременко.
В сезоне-2016/17 Диваней провел 12 матчей в чемпионате Казахстана и отметился 14 голами. Кроме того, становился лучшим бомбардиром кайратовцев в Элитном раунде Кубка УЕФА и помог им в третий раз в истории завоевать Кубок Еременко.