Алесио выпала возможность проявить себя, а не стоять в тени славы Какау - эксперт

Бывший тренер сборной Казахстана по футзалу отправился тренировать в Азербайджан.
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Фото с сайта АФК "Кайрат"
Известный отечественный специалист по футзалу Николай Иванов прокомментировал Vesti.kz отъезд Алесио из Казахстана в Азербайджан и связал это обстоятельство с готовностью бразильского тренера работать самостоятельно.
- На самом деле у Алесио достаточно квалификации, чтобы работать тренером самостоятельно. И, честно говоря, для меня стало неожиданностью, когда он вернулся в "Кайрат" работать помощником Какау, тогда как в Азербайджане трудился главным тренером. Тогда я это отнес к финансовой составляющей. По нынешним временам общественная нагрузка в виде тренера сборной Казахстана ему была не нужна, вследствие чего снова возглавил национальную команду Азербайджана.
Рад за него. Это очередная возможность проявить себя, а не стоять в тени славы Какау. Хотя для последнего уход Алесио в определенном смысле потеря. Ведь Алесио не просто присутствовал в команде, а был прекрасным ассистентом, - рассказал Иванов.
- Но при этом пострадала сборная Казахстана?
- Да. Но мы опять возвращаемся к нашему старому разговору, когда вычеркнули Амиржана Муканова и сделали ставку на зарубежных тренеров "Кайрата". А кто теперь возглавит сборную? Никого же больше нет, выжженное поле. А нужен человек, который хорошо знает нашу лигу. Да, у нас смешной чемпионат, но он есть. А если приглашать иностранца, нужны финансы. Ведь до этого в сборной работали не только тренеры "Кайрата", но и другие представители алматинского клуба.
- Бориса Глушкова не пригласят?
- Глушков уже работает в большом футболе и лучше его чувствует и понимает, поэтому не думаю, что вернется. Учитывая финансовое положение в футзале, зачем шило на мыло менять. Он же не бессеребренник, ему тоже надо семью кормить. Не знаю, может быть, будут уговаривать Какау возглавить сборную. Возможно, из отпуска с новыми силами приедет.
- Или под это дело ему в "Кайрате" зарплату поднимут.
- Не исключено, но вариантов немного, если не сказать, что нет даже круга претендентов на освободившийся пост главного тренера. Олег Солодовник из "Актобе"? Так он приехал в казахстанский чемпионат не потому, что у нас хорошо, а просто в Украине не нужен был никому, да и сборников в этом клубе единицы. Вообще, сумасшедший кризис в нашем футзале. До сих пор неизвестно, когда начнется национальный чемпионат, какие команды в нем примут участие. Правильно сказал Амиржан Муканов, казахстанский футзал движется на автопилоте.
Отметим, что Жозе Алесио в сборной Казахстана работал с января 2017 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2018.
В Азербайджане Алесио работал до 2014 года, возглавляя сборную и "Араз", а до этого был главным тренером "Кайрата".
- На самом деле у Алесио достаточно квалификации, чтобы работать тренером самостоятельно. И, честно говоря, для меня стало неожиданностью, когда он вернулся в "Кайрат" работать помощником Какау, тогда как в Азербайджане трудился главным тренером. Тогда я это отнес к финансовой составляющей. По нынешним временам общественная нагрузка в виде тренера сборной Казахстана ему была не нужна, вследствие чего снова возглавил национальную команду Азербайджана.
Рад за него. Это очередная возможность проявить себя, а не стоять в тени славы Какау. Хотя для последнего уход Алесио в определенном смысле потеря. Ведь Алесио не просто присутствовал в команде, а был прекрасным ассистентом, - рассказал Иванов.
- Но при этом пострадала сборная Казахстана?
- Да. Но мы опять возвращаемся к нашему старому разговору, когда вычеркнули Амиржана Муканова и сделали ставку на зарубежных тренеров "Кайрата". А кто теперь возглавит сборную? Никого же больше нет, выжженное поле. А нужен человек, который хорошо знает нашу лигу. Да, у нас смешной чемпионат, но он есть. А если приглашать иностранца, нужны финансы. Ведь до этого в сборной работали не только тренеры "Кайрата", но и другие представители алматинского клуба.
- Бориса Глушкова не пригласят?
- Глушков уже работает в большом футболе и лучше его чувствует и понимает, поэтому не думаю, что вернется. Учитывая финансовое положение в футзале, зачем шило на мыло менять. Он же не бессеребренник, ему тоже надо семью кормить. Не знаю, может быть, будут уговаривать Какау возглавить сборную. Возможно, из отпуска с новыми силами приедет.
- Или под это дело ему в "Кайрате" зарплату поднимут.
- Не исключено, но вариантов немного, если не сказать, что нет даже круга претендентов на освободившийся пост главного тренера. Олег Солодовник из "Актобе"? Так он приехал в казахстанский чемпионат не потому, что у нас хорошо, а просто в Украине не нужен был никому, да и сборников в этом клубе единицы. Вообще, сумасшедший кризис в нашем футзале. До сих пор неизвестно, когда начнется национальный чемпионат, какие команды в нем примут участие. Правильно сказал Амиржан Муканов, казахстанский футзал движется на автопилоте.
Отметим, что Жозе Алесио в сборной Казахстана работал с января 2017 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2018.
В Азербайджане Алесио работал до 2014 года, возглавляя сборную и "Араз", а до этого был главным тренером "Кайрата".