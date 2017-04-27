В матче с "Кайратом" был настоящий триллер, который завершился в нашу пользу - Рикардиньо

Дубль лидера "Интер Мовистара" принес его клубу выход в финал Кубка УЕФА.
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Рикардиньо. Фото Marca
Игрок "Интер Мовистар" Рикардиньо прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итог полуфинального матча Кубка УЕФА против "Кайрата" (3:2).
"Это был сложнейший матч. "Кайрат" - один из самых сильнейших клубов мира. Поддержка болельщиков придала им силы, но мы провели образцовый матч. Дважды мы были в роли отыгрывающейся команды и показали характер.
Это был настоящий футбольный триллер, который, к счастью, завершился в нашу пользу. Я хочу пожелать удачи "Кайрату". Впереди нас ждет не менее сложный поединок против "Спортинга". Будем готовиться к финалу!" - отметил Рикардиньо.
Напомним, "Кайрат" со счетом 2:3 проиграл испанскому клубу "Интер Мовистар" в полуфинальном матче Кубка УЕФА в Алматы. В другом полуфинале Кубка УЕФА португальский "Спортинг" со счетом 2:1 победил российскую "Газпром-Югру".
Завершится турнир 30 апреля. В 16:00 по астанинскому времени начнется матч за бронзовые медали между "Кайратом" и "Газпром-Югрой", а в 19:00 в финале встретятся "Спортинг" и "Интер Мовистар".
"Это был сложнейший матч. "Кайрат" - один из самых сильнейших клубов мира. Поддержка болельщиков придала им силы, но мы провели образцовый матч. Дважды мы были в роли отыгрывающейся команды и показали характер.
Это был настоящий футбольный триллер, который, к счастью, завершился в нашу пользу. Я хочу пожелать удачи "Кайрату". Впереди нас ждет не менее сложный поединок против "Спортинга". Будем готовиться к финалу!" - отметил Рикардиньо.
Напомним, "Кайрат" со счетом 2:3 проиграл испанскому клубу "Интер Мовистар" в полуфинальном матче Кубка УЕФА в Алматы. В другом полуфинале Кубка УЕФА португальский "Спортинг" со счетом 2:1 победил российскую "Газпром-Югру".
Завершится турнир 30 апреля. В 16:00 по астанинскому времени начнется матч за бронзовые медали между "Кайратом" и "Газпром-Югрой", а в 19:00 в финале встретятся "Спортинг" и "Интер Мовистар".