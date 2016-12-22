Минский клуб сменил "Жетысу" для участия в Кубке Еременко-2017

Казахстан будет представлен на турнире только одним клубом - алматинским "Кайратом".
Сегодня 11:12
0 Комментариев
Ссылки по теме:
Фото с сайта afckairat.kz
Талдыкорганский "Жетысу" не примет участие в розыгрыше четвертого Кубка Еременко, который пройдет с 20 по 26 февраля 2017 года в Москве, сообщает официальный сайт алматинского "Кайрата".
Ранее сообщалось, что "Жетысу" сыграет на турнире, однако стало известно, что его место займет минский клуб "Столица".
Таким образом, Казахстан будет представлен на турнире одним клубом - 14-кратным чемпионом страны "Кайратом".
Помимо алматинского клуба за трофей поборются "Сибиряк" (Новосибирск), "Дина" (Москва), КПРФ (Москва) и "Никарс" (Рига).
Регламент соревнования остается прежним: шесть клубов по итогам жеребьевки будут разделены на две группы А и В, команды, занявшие первое и второе места, примут участие в Финале четырех.
Напомним, что "Кайрат" является действующим обладателем Кубка Еременко, который был завоеван в начале марта уходящего года. Кроме того, алматинский клуб стал победителем первого розыгрыша трофея в 2014 году.
Ранее сообщалось, что "Жетысу" сыграет на турнире, однако стало известно, что его место займет минский клуб "Столица".
Таким образом, Казахстан будет представлен на турнире одним клубом - 14-кратным чемпионом страны "Кайратом".
Помимо алматинского клуба за трофей поборются "Сибиряк" (Новосибирск), "Дина" (Москва), КПРФ (Москва) и "Никарс" (Рига).
Регламент соревнования остается прежним: шесть клубов по итогам жеребьевки будут разделены на две группы А и В, команды, занявшие первое и второе места, примут участие в Финале четырех.
Напомним, что "Кайрат" является действующим обладателем Кубка Еременко, который был завоеван в начале марта уходящего года. Кроме того, алматинский клуб стал победителем первого розыгрыша трофея в 2014 году.