Минский клуб сменил "Жетысу" для участия в Кубке Еременко-2017

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Минский клуб сменил "Жетысу" для участия в Кубке Еременко-2017

Казахстан будет представлен на турнире только одним клубом - алматинским "Кайратом".

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Фото с сайта afckairat.kz
Фото с сайта afckairat.kz
Талдыкорганский "Жетысу" не примет участие в розыгрыше четвертого Кубка Еременко, который пройдет с 20 по 26 февраля 2017 года в Москве, сообщает официальный сайт алматинского "Кайрата". 

Ранее сообщалось, что "Жетысу" сыграет на турнире, однако стало известно, что его место займет минский клуб "Столица".

Таким образом, Казахстан будет представлен на турнире одним клубом - 14-кратным чемпионом страны "Кайратом".

Помимо алматинского клуба за трофей поборются "Сибиряк" (Новосибирск), "Дина" (Москва), КПРФ (Москва) и "Никарс" (Рига).

Регламент соревнования остается прежним: шесть клубов по итогам жеребьевки будут разделены на две группы А и В, команды, занявшие первое и второе места, примут участие в Финале четырех.

Напомним, что "Кайрат" является действующим обладателем Кубка Еременко, который был завоеван в начале марта уходящего года. Кроме того, алматинский клуб стал победителем первого розыгрыша трофея в 2014 году.
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