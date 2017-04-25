Казахстанские дети с ДЦП смогут бесплатно заниматься футболом

Проект стартует в Алматы, а далее планируется и в других городах.
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Фотографии предоставлены пресс-службой ФФК
В Казахстане дети с заболеваниями ДЦП (детский церебральный паралич) смогут бесплатно заниматься футболом, передает корреспондент Vesti.kz.
В тренировочном процессе примут участие дети в возрасте от 7 до 18 лет. Этот проект реализуется при поддержке Федерации футбола Казахстана (ФФК) и Международной Федерации футбола среди детей с ДЦП (International Federation CerebralPalsy Football).
IFCPF выделило Казахстану грант на проведение образовательного курса для тренеров этого особенного направления в футболе. Тренеры из разных регионов страны прошли обучение у международных экспертов и получили сертификаты, разрешающие работать с особенными детьми.
"Первые четыре команды уже сформированы на базе алматинской специальной школы-интерната № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Такие же команды в ближайшее время появятся в Усть-Каменогорске, Кокшетау, Астане, Караганде", - отметил главный специалист Департамента массового футбола ФФК ЧингисТемерханов.
К концу года ФФК планирует сформировать в Казахстане национальную сборную U-19 (до 19 лет), которая также будет принимать участие в международных соревнованиях. В будущем планируется собрать и национальную сборную страны.
У футбола для детей с ДЦП есть особенности. В командах с каждой стороны только семь человек. Правила игры упрощены: поле гораздо меньше в размерах, отсутствует правило офсайда, мяч можно сбрасывать из аута одной рукой. Каждый тайм длится 30 минут, перерыв длится 15 минут.
"Казахстан - первая страна в Центрально-Азиатском регионе, которая начала развивать это направление. После нашего курса тренеры научатся правильно классифицировать игроков, распределять нагрузку. Главная цель – не столько создание национальной сборной, сколько то, что мы хотим вовлечь как можно больше детей в спорт. Тренировки изменяют самооценку и отношение к себе и к жизни", - отметил генеральный секретарь IFCPF Сэм Тернер.
Сегодня международная федерация CP Football объединяет 53 страны. Чемпионаты мира по футболу 7x7 среди особенных людей проводятся ежегодно.
В Казахстане около 15 тысяч детей имеют диагноз ДЦП. Чтобы попасть в команду, участники должны пройти медосмотр и получить согласие родителей. Желающие могут обращаться в региональные федерации футбола в своих городах или позвонить по телефону 8 7172 790 780.
Фотографии предоставлены пресс-службой ФФК
В тренировочном процессе примут участие дети в возрасте от 7 до 18 лет. Этот проект реализуется при поддержке Федерации футбола Казахстана (ФФК) и Международной Федерации футбола среди детей с ДЦП (International Federation CerebralPalsy Football).
IFCPF выделило Казахстану грант на проведение образовательного курса для тренеров этого особенного направления в футболе. Тренеры из разных регионов страны прошли обучение у международных экспертов и получили сертификаты, разрешающие работать с особенными детьми.
"Первые четыре команды уже сформированы на базе алматинской специальной школы-интерната № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Такие же команды в ближайшее время появятся в Усть-Каменогорске, Кокшетау, Астане, Караганде", - отметил главный специалист Департамента массового футбола ФФК ЧингисТемерханов.
К концу года ФФК планирует сформировать в Казахстане национальную сборную U-19 (до 19 лет), которая также будет принимать участие в международных соревнованиях. В будущем планируется собрать и национальную сборную страны.
У футбола для детей с ДЦП есть особенности. В командах с каждой стороны только семь человек. Правила игры упрощены: поле гораздо меньше в размерах, отсутствует правило офсайда, мяч можно сбрасывать из аута одной рукой. Каждый тайм длится 30 минут, перерыв длится 15 минут.
"Казахстан - первая страна в Центрально-Азиатском регионе, которая начала развивать это направление. После нашего курса тренеры научатся правильно классифицировать игроков, распределять нагрузку. Главная цель – не столько создание национальной сборной, сколько то, что мы хотим вовлечь как можно больше детей в спорт. Тренировки изменяют самооценку и отношение к себе и к жизни", - отметил генеральный секретарь IFCPF Сэм Тернер.
Сегодня международная федерация CP Football объединяет 53 страны. Чемпионаты мира по футболу 7x7 среди особенных людей проводятся ежегодно.
В Казахстане около 15 тысяч детей имеют диагноз ДЦП. Чтобы попасть в команду, участники должны пройти медосмотр и получить согласие родителей. Желающие могут обращаться в региональные федерации футбола в своих городах или позвонить по телефону 8 7172 790 780.
Фотографии предоставлены пресс-службой ФФК