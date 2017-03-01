Левкин и Ко. Как Жумаев помог чемпиону Азиады-2011 преодолеть дистанцию "Алматы Марафона"

Евгений Левкин преодолел дистанцию в 21 километр.

Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев преодолел дистанцию в 21 километр вместе с восстанавливающимся после ДТП победителем Азиады-2011 в прыжках на лыжах с трамплина Евгением Левкиным. После финиша Жумаев рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, как для него прошел нынешний марафон.



"В этом году мы участвовали в марафоне вместе с чемпионом Азиады Евгением Левкиным. Мы хотели показать молодежи, что такой чемпион есть. Сегодня погода была прекрасной, бежали легко с удовольствием. Очень хотелось пробежать эту дистанцию с Женей, ведь ему была необходима спортивная социализация.



Сегодня мы бежали и все кого мы встречали приветствовали, поддерживали нас. Все были равны на дистанции. Все понимали как это важно всем. Многие люди видели как мы бежали, некоторые предлагали свою помощь. Нас было 6-8 человек. Большое спасибо представителям команды Esentai Fit&Spa, которые вместе со мной пробежали эту дистанцию и по очереди толкали коляску Жени. Было непросто, но мы справились. Женя нас поддерживал, мотивировал по дороге. Особенно хочется отметить реакцию марафонцев - все поддерживали, хлопали и руками махали. Для Жени в эмоциональном плане - это важно. Возможно, в следующем году появиться еще одна специальная дистанция для людей с ограниченными физическими возможностями. Будет хорошо, если все семьи, в которых есть инвалиды на колясках, примут участие в марафоне. Надо, чтобы колясочники социализировались через марафон. Ведь это событие для всех кто любит спорт. И в данном случае здесь главное участие", - отметил Жумаев.















Напомним, Евгений Левкин становился чемпионом зимней Азиады 2011 года в прыжках на лыжах с трамплина. В этом же году он попал в ужасное ДТП, после которого стал инвалидом.

О том, как прошел "Алматы Марафон-2017" и о его победителях можно узнать здесь.