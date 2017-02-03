Зимний забег "Алматы Марафона" пройдет 25 февраля

Зимний забег пройдет в Парке Первого Президента.
В субботу, 25 февраля, состоится ежегодный III Зимний забег - беговое соревнование в рамках подготовки к "Алматы Марафону", сообщает пресс-служба соревнований. Ожидается, что участие в нем примут около 650 человек.
Ставший уже привычным Зимний забег пройдет в Парке Первого Президента. По традиции будет представлено два километра для детей в возрасте от 10-14 лет, и соревнование для них начнется в 9.00. Основной старт для взрослых состоится в 9.30, и участники поборются за призовые места в следующих возрастных категориях: 15-34, 35-49 и 50+ на дистанции десять километров. На дистанции пять километров участники будут награждаться в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин. Все участники получат памятные финишерские медали, а победителям, занявшим с первого по третье призовые места, по результатам забега будут вручены призовые медали, грамоты и подарки.
"В этом году Зимний забег пройдет в третий раз. Для того чтобы участники смогли как можно лучше подготовиться и к сезонным забегам, и к самому "Алматы Марафону", с 4 февраля стартовали еженедельные открытые тренировки, которые проходят с участием опытного тренера World Class Almaty Георгия Егазаряна, многократного призера соревнований по пауэрлифтингу и Ironman (соревнований по триатлону на длинную дистанцию). Тренировки бесплатные, проходят каждую субботу с 9.30 в Парке Первого Президента. Приглашаем всех желающих присоединиться к занятиям", - прокомментировала Салтанат Казыбаева, директор "Алматы Марафона".
Для того чтобы принять участие в Зимнем забеге, необходимо пройти обязательную регистрацию и 22-23 февраля прийти в центр выдачи стартовых номеров (холл фитнес-клуба World Class Almaty, улица Наурызбай батыра, 89/2) с копией удостоверения личности и справкой о здоровье для получения стартового пакета. Для удобства участников оплата стартового взноса на все забеги предусмотрена только онлайн - посредством банковской карты, на Kaspi.kz или через Qiwi-терминал. Всем, кто зарегистрировался и оплатил взнос, автоматически присваивается стартовый номер, который участник получит в центре выдачи. Таким образом исключается ситуация, когда зарегистрировавшимся участникам не остается слотов.
Генеральным партнером VI "Алматы Марафона" и всех сезонных забегов 2017 года выступает Kaspi Bank при поддержке акимата Алматы и фитнес-клуба World Class Almaty.