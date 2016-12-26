"Алматы марафон" озвучил благотворительную цель забега в этом году

Спортивное событие состоится 23 апреля.

Фото предоставлено организаторами

Средства, собранные на "Алматы марафон-2017", будут направлены на реализацию социальных проектов в шести специализированных учебных заведениях Алматы. Их учащиеся - дети с особыми потребностями. Об этом сообщил оргкомитет крупнейшего международного спортивного массового мероприятия Центральной Азии.



Так, благополучателями шестого марафона, который пройдет 23 апреля 2017 года, станут:



- Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей с нарушением слуха;



- Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;



- Специальная школа-интернат № 4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского;



- Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи;



- Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа Управления образования Алматы;



- Коррекционный ясли-сад № 13 для детей с нарушениями зрения.



"В шестую годовщину проведения "Алматы марафона" мы поможем сразу шести детским учреждениям. Большая часть средств нашего масштабного мероприятия пойдет на оснащение и создание спортивных залов и площадок в них. Мы реализуем этот проект при поддержке нашего генерального партнера Kaspi.kz. В результате в этих школах и ясли-саде появятся скалодромы, футбольные поля, сенсорные комнаты и спортивный инвентарь. В который раз мы всей страной поможем детям с особыми потребностями стать ближе к спорту и здоровью", - прокомментировала решение оргкомитета директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.



Воплотить идею в жизнь помогут стартовые взносы участников марафона. Сделать свой вклад может и любой желающий, не участвующий в мероприятии: достаточно лишь перечислить любую сумму на специальный счет.



Добавим, что за пять лет проведения марафона проект, основанный Айжан Есим и Галимжаном Есеновым, стал социальной площадкой, объединяющей компании, бренды, бизнесменов и всех неравнодушных людей, поддерживающих и развивающих массовый спорт, пропагандирующих здоровый образ жизни и благотворительность. "Алматы марафон" - один из немногих международных марафонов, которые являются благотворительными. Благодаря собираемым на нем средствам, регулярно оказывается помощь детям с особыми потребностями и различным реабилитационным центрам для таких детей.

