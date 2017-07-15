Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил второе место в генеральной классификации "Тур де Франс"

Лидирует же Крис Фрум.
Вчера 23:22
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Фабио Ару (крайний справа). Фото пресс-службы "Астаны"
На веломногодневке "Тур де Франс" завершился 15-й этап протяженностью 189,5 километров, передает корреспондент Vesti.kz.
Быстрее всех это расстояние преодолел голландец голландец Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo. Вторым стал итальянец Диего Улисси из UAE Team Emirates, а третьим – французский гонщик Lotto Soudal Тони Галлопен.
Лучший результат из гонщиков "Астаны" на 15-м этапе показал капитан Фабио Ару, ставший 31-м. В генеральной классификации итальянец по-прежнему идет вторым, проигрывая 18 секунд обладателю желтой майку - британцу Крису Фруму из Sky. Третьим идет Ромен Барде, отстающий от лидера на 23 секунды.
Завтра, 17 июля, на "Тур де Франс" день отдыха, а уже 18-го числа гонщики проедут 16-й этап протяженностью 165 километров.
Быстрее всех это расстояние преодолел голландец голландец Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo. Вторым стал итальянец Диего Улисси из UAE Team Emirates, а третьим – французский гонщик Lotto Soudal Тони Галлопен.
Лучший результат из гонщиков "Астаны" на 15-м этапе показал капитан Фабио Ару, ставший 31-м. В генеральной классификации итальянец по-прежнему идет вторым, проигрывая 18 секунд обладателю желтой майку - британцу Крису Фруму из Sky. Третьим идет Ромен Барде, отстающий от лидера на 23 секунды.
Завтра, 17 июля, на "Тур де Франс" день отдыха, а уже 18-го числа гонщики проедут 16-й этап протяженностью 165 километров.