Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил второе место в генеральной классификации "Тур де Франс"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 1:0
Тобол Акжайык 2:0
Тараз Актобе 1:1
Кайсар Атырау 2:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 2:0
Махтаарал Жетысу 1:4
Шахтер-Булат Кайрат А 2:3
Байконур Кыран 4:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 2:2
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 2:3
Актобе (мол) Акжайык (мол) 2:0
Атырау (мол) СДЮШОР №7 1:0
Иртыш (мол) Тараз (мол) 3:2
Ордабасы (мол) Рузаевка 1:4
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 2:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 0:9
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 0:3
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 1:3
СКА-Хабаровск Зенит 0:2
Рубин Краснодар 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 2:3
Олимпик Марсель Фенербахче 1:0
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 2:5
ФК Монако ПСВ Эйндховен 0:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 0:0
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 2:1 ДВ
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 6:5
Жусупов Аргилагос Перес 3:0
Сулейменов Ибаньес Диас 3:0
Пинчук Савон Котилла 0:3
Мижитов Круз Гомез 1:2
Аманкул Лопес Кардона 0:3
Рысбек Ла Круз 0:3
Саттыбаев Вейтиа 0:3
Букаев Тойрак Ортега 3:0
Сафиуллин Альварес 2:1
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 3:0
Байниязов Залдивар Сантистебан 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара 1:0 КО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:3
Хорватия Германия 0:3
Казахстан Колумбия 1:3
Германия Колумбия 3:0
Казахстан Хорватия 3:1
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 25:41
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 32:19
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 29:27
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 26:36
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 49:18
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 8:35
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 1:3
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 0:2
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 2:1
Федерер Бердых 3:0
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 2:0
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 2:1
Мугуруса-Бланко Уильямс 2:0
Кубот, Мело Марач, Павич 3:2
Чань, Никулеску Макарова, Веснина 0:2
Чилич Федерер 0:3
Маррей, Хингис Континен, Уотсон 2:0
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Сарыарка Темиртау 4:3
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Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Кайрат А 2:3
Байконур Кыран 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атлетик Фенербахче 23:55
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 4:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Астана (Казахстан) -2017"
Голубев Герасимов 11:00
Донской Евсеев 11:00
Думбия Бублик 11:00
Манафов Кукушкин 11:00
Попко Хасанов 11:00
Ломакин Минени 11:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Астана (Казахстан) - 2017"
Мур Данилина 10:00
Киченок, Кудрявцева Фролова, Керимбаева 10:00
Голопутова, Талуенко Фольц, Метшке 10:00
Куламбаева Дзаламидзе 12:00
Детковская Казионова 12:00
Экшибарова Дмитриченко 14:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Япония Россия 01:30
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Кайсар
Окжетпес Тараз
Акжайык Ордабасы
Астана Тобол 20:00
Кайрат Атырау
Иртыш Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Махтаарал
Кайрат А Кызыл-Жар СК
Кыран Каспий
Байконур Шахтер-Булат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Алтай УК Астана (мол)
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Ахмат Амкар 00:30
Спартак М Динамо М 22:30
Анжи Амкар 22:30
ЦСКА М Локомотив М 18:00
Зенит Рубин 20:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Черно Море 21:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атлетик Фенербахче 23:55
Реал СЛ Манчестер Юнайтед 08:00
Милан Боруссия Д 17:20
Олимпик Марсель Спортинг Л 23:00
Вест Бромвич Лестер Сити 16:00
Бавария Арсенал 17:20
Ливерпуль Кристал Пэлас 18:30
ФК Монако Фенербахче 23:00
Рома ПСЖ 07:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 07:30
Барселона Ювентус 04:00
Тоттенхэм ПСЖ 06:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Япония Россия 01:30
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Хорватия Россия 17:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
США Россия 16:10
Бразилия Канада 21:30
Черногория Казахстан 22:50
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 18:00
Вышка 10 м. . Финалы 21:00
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Комбинация. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (микст) 23:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Япония (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Индия (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Китай (U-20) 17:00
Индия (U-20) Китай (U-20) 12:30
Гонконг (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Япония (U-20) 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Астана (Казахстан) -2017"
Голубев Герасимов 11:00
Донской Евсеев 11:00
Думбия Бублик 11:00
Манафов Кукушкин 11:00
Попко Хасанов 11:00
Ломакин Минени 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Познань (Польша) -2017"
Ватутин Недовесов 16:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Астана (Казахстан) - 2017"
Мур Данилина 10:00
Киченок, Кудрявцева Фролова, Керимбаева 10:00
Голопутова, Талуенко Фольц, Метшке 10:00
Куламбаева Дзаламидзе 12:00
Детковская Казионова 12:00
Экшибарова Дмитриченко 14:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km) 16:30
Индивидуальная гонка. Этап 20. Марсель - Марсель (22.5 km) 17:45
Групповая гонка. Общий зачет 20:50
Групповая гонка. Этап 21. Монжерон - Париж (103 km) 20:50
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
400 м вольным стилем. Финалы 21:30
Эстафета. 4х100 м. вольным стилем. Финалы 21:30
400 м вольным стилем. Финалы (женщины) 21:30
Эстафета. 4х100 м. вольным стилем. Финалы (женщины) 21:30
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Поруба Сарыарка
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Южная Корея Колумбия 11:00
Польша Казахстан 13:30
Южная Корея Польша 11:00
Казахстан Колумбия 13:30
Баскетбол. Кубок Азии 2017. Дивизион В
Казахстан Фиджи 15:30
Ливан Сингапур 18:30
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил второе место в генеральной классификации "Тур де Франс"

Лидирует же Крис Фрум.

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1 Комментариев
Фабио Ару (крайний справа). Фото пресс-службы "Астаны"
Фабио Ару (крайний справа). Фото пресс-службы "Астаны"
На веломногодневке "Тур де Франс" завершился 15-й этап протяженностью 189,5 километров, передает корреспондент Vesti.kz

Быстрее всех это расстояние преодолел голландец голландец Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo. Вторым стал итальянец Диего Улисси из UAE Team Emirates, а третьим – французский гонщик Lotto Soudal Тони Галлопен

Лучший результат из гонщиков "Астаны" на 15-м этапе показал капитан Фабио Ару, ставший 31-м. В генеральной классификации итальянец по-прежнему идет вторым, проигрывая 18 секунд обладателю желтой майку - британцу Крису Фруму из Sky. Третьим идет Ромен Барде, отстающий от лидера на 23 секунды. 

Завтра, 17 июля, на "Тур де Франс" день отдыха, а уже 18-го числа гонщики проедут 16-й этап протяженностью 165 километров.
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Шах Ермекулы Сегодня 01:27
Статус: Профи
Рейтинг: 355
Не понимаю, как всё время те же самые секунды
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