Стараюсь относиться спокойно к своему лидерству на "Тур де Франс". Впереди еще долгий путь до Парижа - Ару

Лидер "Астаны" прокомментировал 13-й этап.
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Капитан "Астаны" Фабио Ару прокомментировал 13-й этап "Тур де Франс", по итогам которого он сохранил желтую майку лидера.
"Мы ожидали, что этап будет очень сложным и изматывающим. Было много атак, особенно на финальном спуске. Но я старался сохранять концентрацию и спокойствие, действовать с холодной головой и без лишнего стресса. В итоге все получилось, и этот день я вновь завершаю в желтой майке. Я стараюсь относиться спокойно к своему лидерству. Впереди еще очень долгий путь до Парижа, много трудных этапов. Завтра будет новый день и новый этап, который потребует полной самоотдачи всей команды. Что ж, мы будем бороться", - цитирует Ару официальный сайт "Астаны".
Напомним, Ару на 13-м этапе финишировал девятым, а другой лидер "Астаны" Якоб Фульсанг был вынужден сойти с гонки из-за травм.