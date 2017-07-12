Я надевал розовую майку на "Джиро" и красную на "Вуэльте". Желтой майки мне не хватало - Ару

Капитан "Астаны" возглавил "генерал" "Тур де Франс".
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Капитан "Астаны" Фабио Ару прокомментировал 12-й этап "Тур де Франс", по итогам которого он возглавил генеральную классификацию. По его словам, сложностей добавила погода.
"Невозможно описать мои эмоции. Для любого гонщика надеть желтую майку - это мечта. В своей карьере я надевал розовую майку на "Джиро" и красную на "Вуэльте". Желтой майки мне не хватало, и сегодня у меня все получилось! Я очень счастлив!
На самом деле, этап был очень трудным, к тому же сложностей добавила погода. Хочу сказать большое спасибо команде, которая все время помогала мне и вывозила вперед. Заключительный короткий подъем был очень скоростным и крутым. Я атаковал примерно за 350 метров до финиша и выложился на 100 процентов. Поздравляю Романа Барде с красивой победой. Для меня же очень большой наградой является желтая майка. К сожалению, вчера упал и сошел с гонки Дарио Катальдо. Также у Якоба Фульсанга сегодня был трудный день - он ехал с травмой руки. Поэтому желтую майку я посвящаю им, а также всей команде, которая все эти дни была рядом.
Впереди еще очень много сложных этапов, уже завтра нас ждет короткий, но очень трудный день в Пиренеях, который может многое изменить. Думаю, что у нас сильная команда, и, несмотря на потери, мы продолжим нашу борьбу на "Тур де Франс". Мы будем двигаться шаг за шагом, этап за этапом", - цитирует Ару официальный сайт "Астаны".
Напомним, на 12-м этапе Ару финишировал третьим, что позволило ему надеть желтую майку лидера.