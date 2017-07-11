Капитан "Астаны" Фабио Ару остался вторым в генеральной классификации "Тур де Франс"

Досрочно закончил гонку Дарио Катальдо.
Вчера 23:25
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Фабио Ару. Фото SB Nation
Состоялся 11-й этап веломногодневки "Тур де Франс", передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 12 июля, гонщики проехали 203,5 километра от Эиме до По. Быстрее всех это расстояние преодолел немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floor. Вторым стал голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo, третьим - норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.
Лучший результат из гонщиков "Астаны" показал датчанин Якоб Фульсанг, ставший 32-м. На 34-й позиции финишировал итальянский капитан Фабио Ару.
Прошедший этап для "Астаны" запомнился первой потерей. Досрочно "Тур де Франс" из-за падения закончился для итальянца Дарио Катальдо.
Лидерство в генеральной классификации сохранил британец Кристофер Фрум из Sky (47 часов 1 минута 55 секунд). Второе место занимает Ару (+0,18). Замыкает тройку лидеров француз Ромен Барде (+51 секунда) из AG2R La Mondiale. Пятую строчку сохранил Фульсанг.
12-й этап "Тур де Франс" протяженностью 214,5 километра пройдет 13 июля.
Сегодня, 12 июля, гонщики проехали 203,5 километра от Эиме до По. Быстрее всех это расстояние преодолел немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floor. Вторым стал голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo, третьим - норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.
Лучший результат из гонщиков "Астаны" показал датчанин Якоб Фульсанг, ставший 32-м. На 34-й позиции финишировал итальянский капитан Фабио Ару.
Прошедший этап для "Астаны" запомнился первой потерей. Досрочно "Тур де Франс" из-за падения закончился для итальянца Дарио Катальдо.
Лидерство в генеральной классификации сохранил британец Кристофер Фрум из Sky (47 часов 1 минута 55 секунд). Второе место занимает Ару (+0,18). Замыкает тройку лидеров француз Ромен Барде (+51 секунда) из AG2R La Mondiale. Пятую строчку сохранил Фульсанг.
12-й этап "Тур де Франс" протяженностью 214,5 километра пройдет 13 июля.