Мы сделали все, чтобы защитить лидеров "Астаны" от возможных неприятных ситуаций - Груздев

Велогонщик прокомментировал десятый этап "Тур де Франс".
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Велогонщик "Астаны" Дмитрий Груздев прокомментировал десятый этап "Тур де Франс", по итогам которого лидер команды Фабио Ару остался на втором месте в генеральной классификации.
"Сегодняшний этап прошел достаточно спокойно, хотя скорость и отрыва, и пелотона была очень высокой на протяжении всего дня. Как всегда на таких этапах, мы сделали все для того, чтобы защитить наших лидеров от возможных неприятных ситуаций. Начиная с отметки 30 километров до финиша, мы вышли вперед, чтобы вывезти Фабио и Якоба на максимально безопасную позицию в группе. В спринте все прошло хорошо, так что задача была выполнена", - цитирует Груздева официальный сайт "Астаны".
Напомним, лучший результат среди гонщиков "Астаны" на десятом этапе показал Якоб Фульсанг.