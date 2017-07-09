Ару подошел к "Тур де Франс" полным сил. Он может выступить лучше, чем ожидается - трехкратный победитель гонки

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Ару подошел к "Тур де Франс" полным сил. Он может выступить лучше, чем ожидается - трехкратный победитель гонки

Грег Лемонд считает "Астану" сильной командой, несмотря на уход Нибали.

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Грег Лемонд. Фото с сайта alchetron.com
Грег Лемонд. Фото с сайта alchetron.com

Американский профессиональный шоссейный велогонщик, трехкратный победитель "Тур де Франс", комментатор телеканалов Eurosport Грег Лемонд поделился с Vesti.kz своими мыслями о ходе "Большой петли" и о шансах "Астаны" забрать "желтую" майку.  

- Последние годы "Тур де Франс" критиковали за предсказуемость. Есть ли вероятность, что в этом году все будет по-другому?

- Я думаю, нас ждет очень хорошая, открытая гонка. Полагаю, победителя будет невозможно определить вплоть до самых последних этапов. Все зависит и от погоды: сейчас лето, жарко, почти нет ветра. Думаю, что гонка будет более агрессивной. Если мы посмотрим на фаворитов - у нас есть Фрум, есть Ару, Кинтана, Контадор. Они все - гонщики одного типа, так что будет напряженная, непростая гонка в горах. Те, кто хорошо проходят равнинные этапы, могут потерять время в горах. Но как бы там ни было, уверен, нас ждет отличное, очень интересное соревнование.

- У команды "Астана" есть два лидера - Фабио Ару и Якоб Фульсанг. Какие у них шансы надеть "желтую" майку на каком-то этапе гонки, принимая во внимание жесткую конкуренцию?

- Я думаю, что "Астана" - сильная команда, несмотря на то, что уже нет Винченцо Нибали: когда команда остается без такого спортсмена, лидера, который вложил в нее столько энергии, это отражается, наверное, на командном духе. Но вместе с тем есть Ару, Фульсанг, поэтому "Астана", конечно, сильная команда. Я думаю, это будет хороший Тур для них. Ару подошел к соревнованию полным сил - полагаю, он может выступить лучше, чем ожидается. Часто фаворитом гонки считается тот, кто выиграл предыдущую гонку, однако победа в январе не так велика, как победа в июле. Я не знаю, как готовился Ару, но думаю, он очень хочет выиграть гонку. У него есть сильная команда, которая может поддержать и его, и Фульсанга.

- Первый раз "Астана" отправляет на "Тур де Франс" четырех своих национальных спортсменов: Андрея Зейца, Алексея Луценко, Дмитрия Груздева и Бахтияра Кожатаева. Знаете ли вы их имена и каковы их перспективы?

- Я слышал про Дмитрия Груздева. Это должна быть сильная команда, у нее очень хорошие результаты на родине, и сильные лидеры, которые составляют ее ядро. Команда "Астана" исторически очень сильная. Она здесь, на "Тур де Франс", поскольку она в очень хорошей форме и может поддержать своих лидеров.

- Вы говорили, что три спортсмена могут выиграть гонку. Кто они?

- Вы знаете, если мы посмотрим на предыдущие туры, то десятка фаворитов практически не меняется из года в год. Единственное исключение - когда появляется кто-то новый. Сейчас Альберто Контадор может быть вытеснен в силу своего возраста. Кто придет на его место - это пока вопрос. Я думаю, что потенциальным лидером может стать Том Дюмулен. Наиро Китана может победить, если улучшит свою способность атаковать. Мне нравится, что в Туре всегда все перемешиваются, появляются новые фигуры. Третье место открыто - это может быть Контадор или Ару, например.

- Хотелось бы спросить про допинг: что можно с этим поделать, и что вы лично, как великий гонщик в прошлом, можете сделать?

- Вы знаете, я бы беспокоился, если бы они не находили никаких нарушений. Если ни у одного спортсмена не вышло положительной пробы - я бы поставил эти тесты под сомнение. Думаю, есть способы решить эту проблему и сделать спорт абсолютно чистым - можно, например, брать у всех пробы на финише. Но для этого должно быть желание сделать это.

- Когда, вы считаете, у вас был пик вашей карьеры?

- Ну, у меня была странная карьера. Я начал подходить к пику, когда мне было 25, это был мой первый Тур. Затем в меня случайно выстрелили на охоте несчастный случай, я потерял два года, а когда вернулся, то уже не был в той форме. Мое легкое было пробито. Я долго восстанавливался и тренировался с Power-up, что позволило мне не только вернуть форму, но и удерживать ее: в 47 я был в таком же хорошем физическом состоянии, как и в 31. Ты не так уж сдаешь с возрастом, как кажется; часто это чисто психологическое выгорание.

Это очень тяжело - делать одно и тоже на протяжении 10 или 15 лет. Я думаю, психологический пик спортсмена приходится на период с 23 лет до 31 года, но в исключительных случаях, если ты очень любишь то, что делаешь, и полностью отдаешь себя своей страсти - ты можешь оставаться на пике вплоть до 40 лет. У большинства людей, полагаю, психологический пик длится 15-20 лет. Если ты начал соревноваться в 10 лет, то к 30 ты, скорее всего, уже потеряешь свою форму - физическую или психологическую. Мне кажется, что лучшие годы профессионалов - это с 23-25 до 34 лет.

Следить за трансляциями самой престижной велосипедной гонки мира "Тур де Франс" можно на каналах Eurosport до 23 июля.

Напомним, что капитан "Астаны" Фабио Ару стал победителем пятого этапа "Тур де Франс", а на данный момент занимает второе место в общем зачете гонки, проигрывая лидеру - британцу Крису Фруму из Sky - 18 секунд.

Все новости о "Тур де Франс"

Фото с сайта велокоманды "Астана" (1,2) и с cyclingweekly.com (3).

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