Ару подошел к "Тур де Франс" полным сил. Он может выступить лучше, чем ожидается - трехкратный победитель гонки

Грег Лемонд считает "Астану" сильной командой, несмотря на уход Нибали.

Американский профессиональный шоссейный велогонщик, трехкратный победитель "Тур де Франс", комментатор телеканалов Eurosport Грег Лемонд поделился с Vesti.kz своими мыслями о ходе "Большой петли" и о шансах "Астаны" забрать "желтую" майку.

- Последние годы "Тур де Франс" критиковали за предсказуемость. Есть ли вероятность, что в этом году все будет по-другому?

- Я думаю, нас ждет очень хорошая, открытая гонка. Полагаю, победителя будет невозможно определить вплоть до самых последних этапов. Все зависит и от погоды: сейчас лето, жарко, почти нет ветра. Думаю, что гонка будет более агрессивной. Если мы посмотрим на фаворитов - у нас есть Фрум, есть Ару, Кинтана, Контадор. Они все - гонщики одного типа, так что будет напряженная, непростая гонка в горах. Те, кто хорошо проходят равнинные этапы, могут потерять время в горах. Но как бы там ни было, уверен, нас ждет отличное, очень интересное соревнование.

- У команды "Астана" есть два лидера - Фабио Ару и Якоб Фульсанг. Какие у них шансы надеть "желтую" майку на каком-то этапе гонки, принимая во внимание жесткую конкуренцию?

- Я думаю, что "Астана" - сильная команда, несмотря на то, что уже нет Винченцо Нибали: когда команда остается без такого спортсмена, лидера, который вложил в нее столько энергии, это отражается, наверное, на командном духе. Но вместе с тем есть Ару, Фульсанг, поэтому "Астана", конечно, сильная команда. Я думаю, это будет хороший Тур для них. Ару подошел к соревнованию полным сил - полагаю, он может выступить лучше, чем ожидается. Часто фаворитом гонки считается тот, кто выиграл предыдущую гонку, однако победа в январе не так велика, как победа в июле. Я не знаю, как готовился Ару, но думаю, он очень хочет выиграть гонку. У него есть сильная команда, которая может поддержать и его, и Фульсанга.

- Первый раз "Астана" отправляет на "Тур де Франс" четырех своих национальных спортсменов: Андрея Зейца, Алексея Луценко, Дмитрия Груздева и Бахтияра Кожатаева. Знаете ли вы их имена и каковы их перспективы?

- Я слышал про Дмитрия Груздева. Это должна быть сильная команда, у нее очень хорошие результаты на родине, и сильные лидеры, которые составляют ее ядро. Команда "Астана" исторически очень сильная. Она здесь, на "Тур де Франс", поскольку она в очень хорошей форме и может поддержать своих лидеров.

- Вы говорили, что три спортсмена могут выиграть гонку. Кто они?

- Вы знаете, если мы посмотрим на предыдущие туры, то десятка фаворитов практически не меняется из года в год. Единственное исключение - когда появляется кто-то новый. Сейчас Альберто Контадор может быть вытеснен в силу своего возраста. Кто придет на его место - это пока вопрос. Я думаю, что потенциальным лидером может стать Том Дюмулен. Наиро Китана может победить, если улучшит свою способность атаковать. Мне нравится, что в Туре всегда все перемешиваются, появляются новые фигуры. Третье место открыто - это может быть Контадор или Ару, например.

- Хотелось бы спросить про допинг: что можно с этим поделать, и что вы лично, как великий гонщик в прошлом, можете сделать?

- Вы знаете, я бы беспокоился, если бы они не находили никаких нарушений. Если ни у одного спортсмена не вышло положительной пробы - я бы поставил эти тесты под сомнение. Думаю, есть способы решить эту проблему и сделать спорт абсолютно чистым - можно, например, брать у всех пробы на финише. Но для этого должно быть желание сделать это.

- Когда, вы считаете, у вас был пик вашей карьеры?

- Ну, у меня была странная карьера. Я начал подходить к пику, когда мне было 25, это был мой первый Тур. Затем в меня случайно выстрелили на охоте несчастный случай, я потерял два года, а когда вернулся, то уже не был в той форме. Мое легкое было пробито. Я долго восстанавливался и тренировался с Power-up, что позволило мне не только вернуть форму, но и удерживать ее: в 47 я был в таком же хорошем физическом состоянии, как и в 31. Ты не так уж сдаешь с возрастом, как кажется; часто это чисто психологическое выгорание.

Это очень тяжело - делать одно и тоже на протяжении 10 или 15 лет. Я думаю, психологический пик спортсмена приходится на период с 23 лет до 31 года, но в исключительных случаях, если ты очень любишь то, что делаешь, и полностью отдаешь себя своей страсти - ты можешь оставаться на пике вплоть до 40 лет. У большинства людей, полагаю, психологический пик длится 15-20 лет. Если ты начал соревноваться в 10 лет, то к 30 ты, скорее всего, уже потеряешь свою форму - физическую или психологическую. Мне кажется, что лучшие годы профессионалов - это с 23-25 до 34 лет.

Следить за трансляциями самой престижной велосипедной гонки мира "Тур де Франс" можно на каналах Eurosport до 23 июля.

Напомним, что капитан "Астаны" Фабио Ару стал победителем пятого этапа "Тур де Франс", а на данный момент занимает второе место в общем зачете гонки, проигрывая лидеру - британцу Крису Фруму из Sky - 18 секунд.

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Фото с сайта велокоманды "Астана" (1,2) и с cyclingweekly.com (3).