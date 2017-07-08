Мы проехали очень тяжелый и опасный этап и выиграли время у соперников - Ару

Капитан "Астаны" прокомментировал девятый этап "Тур де Франс".
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Капитан "Астаны" Фабио Ару прокомментировал девятый "королевский" этап "Тур де Франс", по итогам которого он поднялся на второе место в генеральной классификации.
"Очень тяжелый и опасный этап мы проехали сегодня. Но нашей команде удалось провести его на высоком уровне, и мы можем быть довольны итоговым результатом. Сегодня мы планировали атаковать, мы должны были сделать это задолго до вершины последнего подъема. Так что я выбрал хороший момент на Мон дю Ша и атаковал. Если честно, я не видел момента, когда у Криса Фрума случилась механическая поломка. Я был полностью сфокусирован на моменте атаки. Позже я услышал по радио, что у Фрума техническая проблема, после чего остановился, чтобы подождать его.
Спуск с Мон дю Ша был довольно опасным, но я старался не рисковать слишком сильно. В финале мы все работали на 100 процентов - был шанс побороться за победу на этапе, а кроме того, мы могли выиграть время у соперников, что у нас и получилось", - цитирует Ару официальный сайт "Астаны".
Напомним, на девятом этапе "Тур де Франс" Ару финишировал пятым и поднялся с третьего на второе место в общем зачете.