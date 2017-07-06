Капитан "Астаны" Фабио Ару финишировал шестым на восьмом этапе "Тур де Франс"

Итальянский гонщик сохранил третье место в общем зачете.
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Капитан "Астаны" Фабио Ару финишировал с шестым результатом на восьмом этапе "Тур де Франс", сообщают Vesti.kz. Седьмым стал еще один гонщик казахстанской команды Михаэль Вальгрен.
Ару и Вальгрен преодолели расстояние с 187,5 километра с одинаковым временем, уступив победителю, которым стал Лилиан Кальмежан из Direct Energie, 50 секунд.
Ару сохранил третье место в генеральной классификации "Тур де Франс", проигрывая обладателю желтой майки Крису Фруму из Sky 14 секунд и 12 - его товарищу по команде Геранту Томасу, который идет вторым.
Отметим, что и Фрум, и Томас на восьмом этапе финишировали с тем же временем, что у Ару и Вальгрена, показав 18-й и 33-й результат соответственно.
Напомним, Ару одержал победу на пятом этапе французской супермногодневки.