Впереди на "Тур де Франс" два трудных этапа в горах, особенно в воскресенье - Ару

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 0:0
Спартак М Славен Белупо 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Впереди на "Тур де Франс" два трудных этапа в горах, особенно в воскресенье - Ару

Капитан "Астаны" прокомментировал пятый этап.

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Фото с сайта astanaproteam.kz
Фото с сайта astanaproteam.kz

Капитан "Астаны" Фабио Ару прокомментировал седьмой этап "Тур де Франс", по итогам которого он сохранил третье место в генеральной классификации.

"Да, сегодня было достаточно ветрено, так что нельзя сказать, что этап прошел спокойно. Была небольшая напряженность, все боролись за позицию в группе. В такой ситуации нужно было сохранять концентрацию. Наша команда отлично справилась с этапом, ребята очень хорошо поддерживали меня весь день, так что все прошло без проблем. Впереди у нас два трудных этапа в горах, особенно сложный этап ждет нас в воскресенье", - цитирует Ару официальный сайт казахстанской велокоманды.

Напомним, Ару, победитель пятого этапа, также является обладателем гороховой майки, лидируя в горной классификации. На восьмом этапе участники "Тур де Франс" вернутся в горы - гонщикам предстоит преодолеть 187,5 километра от города Доль до станции Де Руссе с тремя подъемами.

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