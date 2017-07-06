Впереди на "Тур де Франс" два трудных этапа в горах, особенно в воскресенье - Ару

Капитан "Астаны" прокомментировал пятый этап.
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Капитан "Астаны" Фабио Ару прокомментировал седьмой этап "Тур де Франс", по итогам которого он сохранил третье место в генеральной классификации.
"Да, сегодня было достаточно ветрено, так что нельзя сказать, что этап прошел спокойно. Была небольшая напряженность, все боролись за позицию в группе. В такой ситуации нужно было сохранять концентрацию. Наша команда отлично справилась с этапом, ребята очень хорошо поддерживали меня весь день, так что все прошло без проблем. Впереди у нас два трудных этапа в горах, особенно сложный этап ждет нас в воскресенье", - цитирует Ару официальный сайт казахстанской велокоманды.
Напомним, Ару, победитель пятого этапа, также является обладателем гороховой майки, лидируя в горной классификации. На восьмом этапе участники "Тур де Франс" вернутся в горы - гонщикам предстоит преодолеть 187,5 километра от города Доль до станции Де Руссе с тремя подъемами.