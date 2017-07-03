Кавендиш снялся с "Тур де Франс" после падения по вине Сагана

Виновник падения был дисквалифицирован до конца гонки.
Сегодня 08:41
Фото с сайта roadcyclinguk.com
Британский велогонщик Dimension Data Марк Кавендиш, который упал на финише четвертого этапа "Тур де Франс" после того, как его ударил локтем Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe, снялся с многодневки, сообщает Би-би-си.
Примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. В результате 32-летнему Кавендишу потребовалась помощь врачей и дальнейшее медобследование.
Рентген выявил у британца перелом лопатки, после чего было принято решение о том, что Кавендиш завершит выступление на "Тур де Франс".
Саган решением жюри "Тур де Франс" был дисквалифицирован до конца гонки.
После четырех этапов "Тур де Франс" Саган занимал второе место в генеральной классификации, уступая семь секунд лидеру – британскому велогонщику Sky Джерайнту Томасу.
Примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. В результате 32-летнему Кавендишу потребовалась помощь врачей и дальнейшее медобследование.
Рентген выявил у британца перелом лопатки, после чего было принято решение о том, что Кавендиш завершит выступление на "Тур де Франс".
Саган решением жюри "Тур де Франс" был дисквалифицирован до конца гонки.
После четырех этапов "Тур де Франс" Саган занимал второе место в генеральной классификации, уступая семь секунд лидеру – британскому велогонщику Sky Джерайнту Томасу.