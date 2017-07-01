Алексей Луценко стал лучшим в составе "Астаны" на втором этапе "Тур де Франс"

Победу на этапе праздновал немец Марсель Киттель из Quick-Step Floors.
Вчера 22:00
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Алексей Луценко. Фото с сайта Cycling News
Немецкий велогонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель стал победителем второго этапа веломногодневки "Тур де Франс".
Киттель преодолел этап протяженностью 203,5 километра за четыре часа, 37 минут и шесть секунд. Вторым стал француз Арно Демар из команды FDJ, замкнул тройку немец Андре Грайпель из Lotto Soudal.
Лучшим в составе "Астаны" с 18-м результатом стал казахстанец Алексей Луценко. Его партнеры по команде финишировали в следующем порядке: Якоб Фульсанг - 34-м, Андрей Гривко - 51-м, Фабио Ару - 60-м, Михаэль Вальгрен - 100-м, Андрей Зейц - 136-м, Дарио Катальдо - 137-м, Дмитрий Груздев - 168-м, Бахтияр Кожатаев - 183-м.
Лидерство в генеральной классификации сохранил британский велогонщик Sky Джерайнт Томас (четыре часа 53 минуты 10 секунд). Вторым с отставанием в пять секунд идет швейцарец Штефан Кюнг из BMC. На третьем месте располагается Киттель (+6 секунд).
У "Астаны" лучшим является Андрей Гривко (+0:17), занимающий 12-е место. Луценко (+0:29) идет 18-м.
Киттель преодолел этап протяженностью 203,5 километра за четыре часа, 37 минут и шесть секунд. Вторым стал француз Арно Демар из команды FDJ, замкнул тройку немец Андре Грайпель из Lotto Soudal.
Лучшим в составе "Астаны" с 18-м результатом стал казахстанец Алексей Луценко. Его партнеры по команде финишировали в следующем порядке: Якоб Фульсанг - 34-м, Андрей Гривко - 51-м, Фабио Ару - 60-м, Михаэль Вальгрен - 100-м, Андрей Зейц - 136-м, Дарио Катальдо - 137-м, Дмитрий Груздев - 168-м, Бахтияр Кожатаев - 183-м.
Лидерство в генеральной классификации сохранил британский велогонщик Sky Джерайнт Томас (четыре часа 53 минуты 10 секунд). Вторым с отставанием в пять секунд идет швейцарец Штефан Кюнг из BMC. На третьем месте располагается Киттель (+6 секунд).
У "Астаны" лучшим является Андрей Гривко (+0:17), занимающий 12-е место. Луценко (+0:29) идет 18-м.