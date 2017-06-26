Гонщик "Астаны" Андрей Гривко стал 13-м на первом этапе "Тур де Франс"

Многодневка уже лишилась двух участников.
Вчера 23:52
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Андрей Гривко. Фото с сайта racehorizonpark.com
1 июля состоялся первый этап "Тур де Франс" - самой престижной велогомногодневки мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Стартовали соревнования в немецком Дюссельдорфе индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 14 километров. Причем гонщики ехали под дождем.
Победителем первого этапа стал британец Герейнт Томас из Sky. Второе место у швейцарца Штефана Кюнга из BMC, а третий результат показал еще один представитель Sky - белорус Василий Кириенко.
Из гонщиков "Астаны" лучше всех первый этап провел украинец Андрей Гривко, ставший 13-м. На 20-м месте закончил гонку Алексей Луценко, а на 66-м - итальянский капитан Фабио Ару.
В середине протокола идут сразу несколько представителей "Астаны". На 70-м месте - датчанин Якоб Фульсанг, а на 72-м, 73-м и 74-м месте - Дмитрий Груздев, датчанин Михаэль Вальгрен и итальянец Дарио Катальдо соответственно. На 150-м месте закончил этап Бахтияр Кожатаев, а на 170-м - Андрей Зейц.
Стоит отметить, что на первом этапе с многодневки сошли два испанских участника - это Алехандро Вальверде из Movistar, который сломал ногу, и Йон Исагирре из Bahrain Merida. Именно Исагирре в 2016 году выиграл первый этап на "Тур де Франс".
2 июля на "Тур де Франс"-2017 пройдет второй этап, на котором гонщики проедут 203,5 километров от Дюссельдорфа до бельгийского Льежа.
Стартовали соревнования в немецком Дюссельдорфе индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 14 километров. Причем гонщики ехали под дождем.
Победителем первого этапа стал британец Герейнт Томас из Sky. Второе место у швейцарца Штефана Кюнга из BMC, а третий результат показал еще один представитель Sky - белорус Василий Кириенко.
Из гонщиков "Астаны" лучше всех первый этап провел украинец Андрей Гривко, ставший 13-м. На 20-м месте закончил гонку Алексей Луценко, а на 66-м - итальянский капитан Фабио Ару.
В середине протокола идут сразу несколько представителей "Астаны". На 70-м месте - датчанин Якоб Фульсанг, а на 72-м, 73-м и 74-м месте - Дмитрий Груздев, датчанин Михаэль Вальгрен и итальянец Дарио Катальдо соответственно. На 150-м месте закончил этап Бахтияр Кожатаев, а на 170-м - Андрей Зейц.
Стоит отметить, что на первом этапе с многодневки сошли два испанских участника - это Алехандро Вальверде из Movistar, который сломал ногу, и Йон Исагирре из Bahrain Merida. Именно Исагирре в 2016 году выиграл первый этап на "Тур де Франс".
2 июля на "Тур де Франс"-2017 пройдет второй этап, на котором гонщики проедут 203,5 километров от Дюссельдорфа до бельгийского Льежа.