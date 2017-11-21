Неймара разозлило сравнение матча ПСЖ - "Селтик" с поражением Бразилии от Германии со счетом 1:7

Также ему не понравился вопрос о переходе в "Реал".
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Неймар. Фото Reuters©
Нападающий ПСЖ Неймар не стал комментировать слухи о возможном уходе в "Реал" после матча Лиги чемпионов против "Селтика" (7:1), сообщает Sports.ru.
Бразильскому форварду не понравился вопрос от журналистов на эту тему. Он покинул микст-зону со словами "Черт возьми, вам больше него обсудить?".
Как отмечает AS, до этого Неймару не понравилось сравнение результата матча ПСЖ - "Селтик" с поражением Бразилии со счетом 1:7 от Германии в полуфинале чемпионата мира-2014.
"Ну вот, опять вы вспоминаете тот день. Вы продолжаете и продолжаете, не думаете останавливаться", - отреагировал Неймар, который не играл с Германией из-за травмы.
Отметим, что в матче против "Селтика" Неймар оформил дубль. Также два мяча забил Эдинсон Кавани, а еще по разу отличились Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Дани Алвес,
Бразильскому форварду не понравился вопрос от журналистов на эту тему. Он покинул микст-зону со словами "Черт возьми, вам больше него обсудить?".
Как отмечает AS, до этого Неймару не понравилось сравнение результата матча ПСЖ - "Селтик" с поражением Бразилии со счетом 1:7 от Германии в полуфинале чемпионата мира-2014.
"Ну вот, опять вы вспоминаете тот день. Вы продолжаете и продолжаете, не думаете останавливаться", - отреагировал Неймар, который не играл с Германией из-за травмы.
Отметим, что в матче против "Селтика" Неймар оформил дубль. Также два мяча забил Эдинсон Кавани, а еще по разу отличились Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Дани Алвес,