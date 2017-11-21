Боковые ножницы Гризманна и еще четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов

В числе номинантов Лука Модрич, Сон Хын Мин, Дани Алвес и Лоренцо Инсинье.
Сегодня 15:31
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Фото: Sky Sports
Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал на официальном сайте список претендентов на награду за лучший гол 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
В числе номинантов нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, полузащитник "Реала" Лука Модрич, форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, защитник ПСЖ Дани Алвес и вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье.
Голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
В числе номинантов нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, полузащитник "Реала" Лука Модрич, форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, защитник ПСЖ Дани Алвес и вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье.
Голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.