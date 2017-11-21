В Сети отпраздновали "сухарь" Акинфеева и падение его антирекорда

Зарубежные СМИ также не оставили это событие без внимания.
Сегодня 10:11
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Фото: © РИА Новости. Алексей Филиппов
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию в Лиге чемпионов по количеству матчей подряд, в которых он пропускал мячи.
Это произошло в матче пятого тура группового этапа с португальской "Бенфикой", завершившегося победой ЦСКА со счетом 2:0. Таким образом, Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.
Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.
Предыдущий сухой матч Акинфеева в групповом этапе Лиги чемпионов состоялся в матче с лондонским "Арсеналом" 1 ноября 2006 года. Та игра завершилась со счетом 0:0.
Пользователи твиттера не оставили это событие без внимание и отпраздновали сухарь Акинфеева. Зарубежные СМИ также не обошли его стороной.
BBC Sport: "Вау, немногие этого ожидали. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл на ноль в ЛЧ впервые за более чем одиннадцать лет".
Bleacher Report: "Игорь Акинфеев сделал первый сухарь в Лиге чемпионов с 2006 года"
Marca: "11 лет спустя это случилось! Акинфеев сыграл на ноль в Лиге чемпионов!".
Mundo Deportivo: "Он покинул ворота сухим впервые за 11 лет!"
Coral: "11 лет ожидания закончились! Игорь Акинфеев сохранил ворота сухими в Лиге чемпионов".
MailOnline Sport: "Игорь Акинфеев не пропустил впервые за 44 матча в Лиге чемпионов".
Sky Sports: "Армеец Игорь Акинфеев закончил очень длинную серию без сухих матчей в Лиге чемпионов, добившись первого сухаря в турнире впервые за 44 матча".
The Sun: "Игорь Акинфеев, наконец, завершил рекордную серию спустя 11 лет".
Использованы материалы с сайтов Lenta.ru и Sports.ru
Это произошло в матче пятого тура группового этапа с португальской "Бенфикой", завершившегося победой ЦСКА со счетом 2:0. Таким образом, Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.
Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.
Предыдущий сухой матч Акинфеева в групповом этапе Лиги чемпионов состоялся в матче с лондонским "Арсеналом" 1 ноября 2006 года. Та игра завершилась со счетом 0:0.
Пользователи твиттера не оставили это событие без внимание и отпраздновали сухарь Акинфеева. Зарубежные СМИ также не обошли его стороной.
ахахахахахаха я орууууруруру!!!! #ЦСКАБенфика #Акинфеев #sportsru pic.twitter.com/mOhMmR7kE5— Fedor Makashov (@FedorMk) 22 ноября 2017 г.
Это была целая эпоха, но все когда-либо заканчивается! #ЦСКАБенфика pic.twitter.com/eamq4hxKoX— Alex Laymon (@AlexLaymon) 22 ноября 2017 г.
Я сейчас#ЦСКАБенфика pic.twitter.com/i3VNLGV6dP— ŁØŁØ (@Maxi_Sar) 22 ноября 2017 г.
Акинфеев.Спасибо,что сухой. #ЦСКАБенфика— Deny Garcia (@GarciaDeny) 22 ноября 2017 г.
BBC Sport: "Вау, немногие этого ожидали. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл на ноль в ЛЧ впервые за более чем одиннадцать лет".
Bleacher Report: "Игорь Акинфеев сделал первый сухарь в Лиге чемпионов с 2006 года"
Marca: "11 лет спустя это случилось! Акинфеев сыграл на ноль в Лиге чемпионов!".
Mundo Deportivo: "Он покинул ворота сухим впервые за 11 лет!"
Coral: "11 лет ожидания закончились! Игорь Акинфеев сохранил ворота сухими в Лиге чемпионов".
MailOnline Sport: "Игорь Акинфеев не пропустил впервые за 44 матча в Лиге чемпионов".
Sky Sports: "Армеец Игорь Акинфеев закончил очень длинную серию без сухих матчей в Лиге чемпионов, добившись первого сухаря в турнире впервые за 44 матча".
The Sun: "Игорь Акинфеев, наконец, завершил рекордную серию спустя 11 лет".
Использованы материалы с сайтов Lenta.ru и Sports.ru