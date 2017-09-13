Гонсало Игуаин показал средний палец фанатам "Барселоны" во время матча Лиги чемпионов

Его "Ювентус" потерпел крупное поражение на "Камп Ноу"
13 сентября 18:38
Фото: espnfc.com
Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин во время матча группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" показал средний палец болельщикам каталонского клуба.
На 87-й минуте Игуаина заменили, вместо него на поле вышел Фабрицио Калигару. Разочарованный форвард показал оскорбительный жест фанатам соперника.
Встреча состоялась 12 сентября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Дублем в составе "сине-гранатовых" отметился Лионель Месси, еще один мяч забил Иван Ракитич.
В период с 2007 по 2013 год Игуаин выступал в составе мадридского "Реала" - принципиального соперника "Барселоны". Нападающий перешел в "Ювентус" летом 2016 года.
На 87-й минуте Игуаина заменили, вместо него на поле вышел Фабрицио Калигару. Разочарованный форвард показал оскорбительный жест фанатам соперника.
Встреча состоялась 12 сентября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Дублем в составе "сине-гранатовых" отметился Лионель Месси, еще один мяч забил Иван Ракитич.
В период с 2007 по 2013 год Игуаин выступал в составе мадридского "Реала" - принципиального соперника "Барселоны". Нападающий перешел в "Ювентус" летом 2016 года.